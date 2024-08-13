Туфли и сумка за 14 тысяч гривен: Tayanna рассказала, сколько стоит ее образ на прогулку с сыном и собакой

Украинская певица Татьяна Решетняк (Tayanna) рассказала львовскому блогеру Николасу Карме, сколько стоит ее лук на прогулку с сыном и собакой. Артистка вышла в наряде на общую сумму около 16 тысяч гривен.

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Интересно, что самыми дорогими в ее образе были обувь и сумка, а не основной элемент лука – платье. Видео появилось на странице блогера в Instagram.

На Таяне был наряд в цветочек нежного фасона, который она стилизовала с минималистическими украшениями и белыми аксессуарами. Платье обошлось певице в 2200 грн.

Белая сумочка артистки, которая висела на ее плече, стоила примерно 7 тысяч гривен, а элегантные туфли-лодочки – еще столько же. В общей сложности без украшений образ Таянны стоит около 16 тысяч гривен.

Артистку подловили между дорогими бутиками, однако она отшутилась, что в таких местах только смотрит на брендовые вещи.

К слову, раньше Tayanna удивила поклонников мейкап-перевоплощением. Звездный визажист Егор Андрюшин создал для артистки не очень яркий макияж, подчеркнувший ее острые черты лица и карие глаза.

OBOZ.UA также рассказывал, зачем Таянна завела 11-летнему сыну Даниэлю "трудовую книжку". Он не стремится к публичной жизни, а певица пытается уделить подростку максимум внимания.

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