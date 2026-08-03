На могиле "золотого голоса Украины" – сухой венок и послание от сына: что стало с местом упокоения Дианы Петриненко за 8 лет

На Байковом кладбище в Киеве покоится народная артистка СССР и Украины Диана Петриненко, которую называли одним из "золотых голосов Украины". Спустя почти восемь лет после смерти легендарной певицы место ее захоронения изменилось: клумба, которая когда-то была засажена цветами, заросла сорняками, а на памятнике лежит сухой венок.

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В каком состоянии оно сейчас – показал блогер Владислав Тимошенко. Могила Дианы Петриненко выполнена из черного и розового гранита. На овальном памятнике высечен портрет певицы, а рядом возвышается черный крест. Верхушку монумента украшает каменная птичка, которая обычно символизирует душу и память.

На надгробной плите высечены слова: "Спасибо за все, мама. Пой для ангелов..." – послание, которое оставил ее сын – певец Тарас Петриненко.

Несмотря на то, что место захоронения не выглядит полностью заброшенным, время все же оставило свой след. Участок возле надгробной плиты зарос высокой травой и сорняками. На нем также лежит сухой венок из шишек.

В то же время более старые фотографии свидетельствуют о том, что тогда могила выглядела гораздо ухоженнее. Клумбу на надгробии украшали розовые гвоздики, территория была аккуратно убрана, а вокруг не было ни одного сорняка.

Напомним, Диана Петриненко умерла 17 ноября 2018 года после тяжелой болезни, перенеся инсульт. Ее похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Певица родилась 8 февраля 1930 года в Полтавской области и пережила Голодомор и Вторую мировую войну. После обучения в Киевской консерватории она стала солисткой Киевской филармонии и одной из самых выдающихся украинских исполнительниц академического вокала.

В 1959 году она завоевала вторую премию на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене, а впоследствии получила звание народной артистки УССР и СССР, а также Шевченковскую премию.

Петриненко отказалась от предложения петь в тогдашнем Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), выбрав жизнь и творчество в Киеве. С 1961 года она преподавала в Национальной музыкальной академии Украины, воспитав целую плеяду известных оперных певцов, среди которых Людмила Монастырская, Елизавета Липитюк и Вячеслав Базир.

Последние годы жизни артистки были непростыми из-за тяжелых последствий инсульта. Несмотря на это, ее голос и сегодня продолжает звучать для новых поколений слушателей.

В частности,в 2025 году песня Дианы Петриненко "Кохання моє" прозвучала в фильме "Ты – космос", вновь напомнив о вкладе певицы в украинскую музыкальную культуру.

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