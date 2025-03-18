Обломок дрона прошел сквозь гениталии: российский актер фильмов для взрослых, воевавший в Украине, получил серьезное ранение

Бывший российский актер фильмов для взрослых Алексей Олейник решил сменить киноиндустрию на карьеру убийцы украинцев, но получил от войны особый "приз" – осколок, который прошел сквозь его гениталии, оставив по "сувенирчику" в каждом яйце. И хотя такие события могли бы показаться сценарием очередному русскому пропагандистскому боевику, на самом деле это лишь очередной эпизод из жизни путиниста, который решил стать героем, но вместо славы получил металлический "сувенир".

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Как рассказывает сам Олейник в интервью пропагандистским медиа, в боях между Кругляковкой и Колесниковкой (Купянский район Харьковской области) он получил четыре ранения только за полтора месяца. И каждый раз он решал вернуться на "рабочее место", потому что, мол, никто другой не знает местность так хорошо, как он.

Финальное и эпическое ранение произошло, когда во время одного из рейдов Олейник вместе с собратьями скрывался от украинских дронов. Один из таких беспилотников, по словам россиянина, был сельскохозяйственным и назывался "Ведьма". Именно эта "Ведьма" и нанесла ему удар, вошедший в его историю военных ранений.

"Как впоследствии показал осмотр, осколок прошел ровно сквозь мошонку между яичками, оставив по осколку в каждом. Осколок был горячий, он, проходя через мошонку, запаял раны – я потому кровью не стек. Теперь можно смело сказать, что у меня стальные яйца", – похвастался путинист.

Несмотря на травмы, Олейник, как настоящий "профессионал", старался не сдаваться. Он даже планировал отказаться от госпитализации, но после того, как узнал все свои травмы, решил "отлежаться". Теперь ему придется пройти реабилитацию, но вопрос демобилизации остается открытым. Он с удовольствием вернулся бы на войну. Говорит, что готов умереть.

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