На главном телеканале России показали фильм с участием топовых украинских актеров: они отреагировали

На главном российском пропагандистском канале вышел фильм с участием известных украинских актеров. Картину сняла режиссер Оксана Байрак, после российского вторжения сбежавшая в РФ и работающая на их кинематограф.

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Об этом в интервью OBOZ.UA с негодованием поведала актриса Екатерина Тишкевич. В картине "3+3?" артистка играла одну из главных ролей.

По словам Екатерины, съемки фильма происходили в Украине еще до начала полномасштабного вторжения – более трех лет назад: "А буквально несколько месяцев назад он вышел, но не у нас – в России".

"Я была очень удивлена, когда об этом узнала, – рассказывает Екатерина Тишкевич. – Показ состоялся на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что сердце прихватило от возмущения. А Катя отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им нужно волноваться, что дают в эфир сознательных украинцев". В четырехсерийной картине, кроме Екатерины Тишкевич и Дарьи Трегубовой, снялись другие известные украинские артисты – Анна Сагайдачная, Ирина Мельник, Богдан Осадчук, Фрося Мельник и другие. В фильме также снялась Оксана Байрак.

Ранее OBOZ.UA писал, что режиссер Байрак после начала вторжения публично называла россиян "братским народом", а впоследствии выехала в российский Санкт-Петербург. Позже стало известно, что запроданка уже работает на российский кинематограф – Байрак сняла для одного из телеканалов восьмисерийную мелодраму "Дождь на исходе лета". В картине работали как российские актеры, так и артисты из Украины. В частности, актриса Ирина Кобзева (родилась и выросла в Киеве), Максим Дрозд (родился в Одессе, сын народного артиста Украины Георгия Дрозда) и выросшая в Одессе Лариса Удовиченко, которая в одном из интервью уверяла, что планирует купить в любимом городе квартиру, потому что не представляет своей жизни без Одессы. Главную роль в картине сыграл россиянин Антон Батырев, который много лет снимался в Украине, а с началом вторжения опубликовал в Instagram сообщение с георгиевской лентой и рашистским символом "Z".

В интервью OBOZ.UA известная украинская актриса Леся Самаева отзывалась так об этом артисте: "Актера Антона Батырева фактически Украина сделала звездой. В Москве о нем никто не знал, стали узнавать благодаря картинам Байрак. В принципе, все свои роли он сыграл здесь. И вот этот молодой человек просто забит татухами с портретами Гагарина и "рабочего и колхозницы". Что он знает об этом? Но ментально, как и все россияне, живет в прошлом. Знаете, как говорится: украинцы – это энергия жизни, а россияне живут энергией смерти. Таков их менталитет, и мы никогда друг друга не поймем. Потому что мы о жизни, о том, чтобы все цвело, развивалось, творилось".

Полное интервью с актрисой Екатериной Тишкевич читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 4 мая.

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