Грузию на международной арене 69 песенного конкурса Евровидения представит певица Мариам Шенгелия. Она победила в финале Национального отбора своей страны, ведь получила наибольшее количество голосов как от жюри, так и зрителей, с композицией Freedom.

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Исполнительнице впервые удалось получить национальное одобрение благодаря участию в шоу "Х-фактор Грузия", а впоследствии и "Голосе страны", говорится на сайте Eurovision.tv. Однако оказалось, что артистка известна не только благодаря своим творческим способностям, но и довольно неоднозначной позиции по поводу политической ситуации в своей стране.

Как сообщает Telegram-канал "Єврофани", в 2023 году Мариам Шенгелия принимала участие в митингах против пророссийской партии "Грузинская мечта". Более того, в день начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины певица вышла на связь в своем Facebook, где обнародовала пост в поддержку нашей страны. Она сделала репост видео с исполнением грузинского и украинского гимнов симфоническим оркестром. Тогда артистка принесла извинения народу нашего государства за деятельность своего правительства.

Однако довольно быстро Шенгелия кардинально изменила позицию. Исполнительница начала выступать на пропагандистских концертах "Грузинской мечты", а в 2024 году даже появилась в предвыборном ролике и призвала голосовать за партию.

"Мой главный месседж – мир, это очень важно для нашей страны, поэтому я его поддерживаю. Это отличная среда, замечательные люди", – говорила артистка об участии в мероприятиях.

Кроме того, представительница Грузии на Евровидении 2025 года появлялась и на некоторых шоу в эфире пророссийского телеканала Imedi T. Иронично, что после того, как Мариам Шенгелия выступала в поддержку "Грузинской мечты", она расстроилась из-за решения партии не рассматривать вступление в Европейский Союз до 2028 года.

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