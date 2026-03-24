"На драйве": первый украинский чемпион Formula-4 Бондарев поддержал фильм об автогонках
Украинский пилот Александр Бондарев, пилот академии F1 Williams Racing в команде Prema, поддержал украинский полнометражный экшн об автогонках "НА ДРАЙВЕ".
Во время подготовки к новому чемпионату в Formula-4 он посмотрел трейлер ленты и отметил важность появления таких проектов для развития автоспорта в Украине.
Об этом он написал в своих соцсетях.
"Классно видеть, как гоночное сообщество в Украине растет, и этот фильм только укрепит это движение", – отметил Александр Бондарев.
Бондарев является одним из самых перспективных украинских пилотов нового поколения. Он стал первым в истории Украины чемпионом Формулы-4, а также первым украинцем, подписанным академией Formula-1 Williams. На сегодня Александр выступает за команду Prema Racing.
Фильм "НА ДРАЙВЕ" – первый украинский полнометражный экшн об автогонках. Лента режиссера Артема Литвиненко и продюсера Алены Тимошенко рассказывает историю молодежи, которая в условиях войны находит способ жить, рисковать и бороться за собственную свободу.
События разворачиваются в прифронтовом Харькове, где компания друзей превращает подземный паркинг закрытого торгового центра в арену нелегальных гонок.
Премьера фильма состоится 2 апреля в Киеве во Дворце "Украина", а уже с 9 апреля лента выходит в широкий прокат в кинотеатрах по всей Украине.
Поддержка со стороны профессионального автоспорта подчеркивает, что "НА ДРАЙВЕ" – это не только кино, а часть нового этапа развития гоночной культуры в Украине.