'Мы видим оземпиковых женщин'. Телезвезда Анастасия Пустовит подсветила проблему украинского кино и каких героев не хватает

Звезда сериалов "Перші ластівки", "Тиха нава", "БожеВільні" Анастасия Пустовит заявила, что в украинском кино не хватает реалистичных женских образов, которые бы отражали настоящую жизнь во время войны. По ее словам, на экранах до сих пор доминируют "идеальные" героини, тогда как реальность украинских женщин – с усталостью, стрессом и физическими изменениями – практически не представлена.

Об этом Пустовит рассказала в интервью "Суспільному", отвечая на вопрос журналистки Елизаветы Цареградской относительно стандартов внешности актрис и того, как меняется восприятие женского образа в обществе. Она отметила, что проблема остается актуальной, несмотря на активные дискуссии последних лет.

Актриса обратила внимание на тенденцию возвращения к жестким стандартам худобы, которые, по ее мнению, не имеют ничего общего с реальностью.

"Мы видим эту повальную волну оземпиковых женщин и снова возвращается эта нездоровая, странная худоба", – отметила она.

В то же время Пустовит подчеркнула, что профессия актрисы предусматривает работу с телом, в частности изменение веса ради ролей. Она назвала такие трансформации интересным творческим процессом, если они происходят в адекватных условиях и для качественного проекта.

"Актриса, конечно, должна следить за своим телом, за своим лицом, потому что это ее инструмент. Конечно, интересна история о похудеть или набрать ради роли, потому что это меняет твое тело, его очертания, его возможности. Если это действительно классный проект, если на это есть время и можно нормально, адекватно это сделать, мне такое нравится", – объяснила актриса.

Однако ключевой проблемой, по ее словам, остается разрыв между образом актрисы на экране и реальной женщиной в Украине, которая живет в условиях полномасштабной войны. Пустовит отметила, что постоянный стресс, недосып и тревога неизбежно влияют на внешность и самочувствие, но это почти не отражается в кино, хотя должно было бы.

"Война существует, и она очень сильно отражается на теле. Мы стараемся ходить в зал, заниматься физическим здоровьем, сдавать какие-то анализы, но так или иначе из-за недосыпа и стрессов мы меняемся. Мы полнеем, возможно, имеем не такой свежий вид", – сказала она.

По ее мнению, игнорирование этого опыта создает ощущение оторванности экранной реальности от жизни. Пустовит отметила, что появление таких героинь в фильмах важно для честного диалога со зрителем.

"Если мы не делаем столкновения с реальностью, если мы видим идеальных женщин на экране, которые, собственно, так же спали в бомбоубежище, так же переживают эти четыре года войны, тогда мне кажется это странным. Мне бы хотелось больше реальных персонажей", – объяснила она.

Актриса добавила, что не выступает против ухода за собой и профессиональных требований к внешности, однако призывает к большей правдивости.

