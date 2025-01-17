'Я упал': Павел Зибров удивил, с каким украинским артистом его перепутали в Польше

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о курьезной ситуации, которая произошла с ним в Польше. В аэропорту в Варшаве, когда он возвращался в Киев, одна из женщин перепутала его с другим человеком – певцом Михаилом Поплавским.

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О случае, который удивил артиста, он рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1". По словам знаменитости, в буфетах было много украинок, которые подходили к нему, чтобы сфотографироваться.

"Наши женщины подходят и спрашивают: "А можно сфотографироваться?" – вспомнил Зибров. – И тут тетя такая: "Ах, это же вы, о Боже мой, я вас так люблю, я вас обожаю, у меня нет с собой фотоаппарата, лишь рация. Вася, иди сюда, беги, тут артист, ты тоже его знаешь, сфотографируйся! Тут мой любимый, тут Поплавский Миша стоит, иди сюда". И я упал".

Позже Зибров позвонил Михаилу Поплавскому и рассказал ему о произошедшем. По его словам, певец долго не мог успокоиться, услышав эту историю.

"Он такой: "Кто у нас тут в Украине самый популярный, самый признаваемый, самый дорогой, а?" Вот это скандал", - добавил он, пересказывая историю.

Стоит отметить, что Зибров и Поплавский крепко дружат очень много лет. В 2023-м артист рассказывал в интервью Олесе Бацман, что певец очень помог ему в начале полномасштабной войны. Тогда Поплавский пригласил Зиброва возглавить кафедру эстрадного искусства в Киевском национальном университете культуры и искусств. Это помогло ему и его семье с дополнительным заработком, чтобы покрыть расходы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Зибров рассказал о новой профессии его единственной дочери.

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