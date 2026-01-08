'Мы приносим извинения'. Кофейня, где не налили кипяток 64-летнему поэту, отреагировала на скандал и заверила, что раньше помогала дедушке. Фотофакт

В сети кофеен Ulitka Coffee прокомментировали скандал, который разгорелся после того, как бариста отказалась налить кипяток 64-летнему поэту и главному редактору газеты "Слово" Александру Сопронюку. В заведении отметили, что ранее неоднократно бесплатно давали журналисту горячую воду, однако на этот раз работница не пошла ему навстречу из-за "человеческого фактора".

Об этом представители кафе сообщили в комментарии OBOZ.UA. Чтобы не быть голословными, они предоставили архивную фотографию с камеры видеонаблюдения, где бариста протягивает бумажный стакан с кипятком Александру Сопронюку.

"Нам жаль, что произошла эта ситуация, и мы за нее извиняемся (очевидно, представители кофейни имели в виду, что просят прощения за инцидент, ведь "мы извиняемся" означает, что они извинили сами себя. – Ред.). Важно уточнить: господину Александру мы неоднократно наливали кипяток бесплатно. Как сеть кофеен ежедневно наливаем сотни чашек горячей воды по потребности нуждающимся. К сожалению, на этот раз сработал человеческий фактор и работник отказала там, где должна была быть простая человечность", – говорится в комментарии.

В кофейне заверили, что уже провели разговор с бариста и сделали выводы, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

Что известно о скандале

Неприятный инцидент получил огласку в сети после того, как очевидица написала о нем на платформе Threads. Юзер выразила искреннее возмущение тем, что работница кофейни отказалась налить Александру Сопронюку кипятка, несмотря на мороз на улице.

"В Ulitka Coffee на Майдане пожилой мужчина попросил кипятка в свою чашку. На улице мороз. Бариста отказала – "руководство запретило". Мы оплатили чай. Разговорились с ним. Это был поэт, журналист Александр Сопронюк. Главный редактор газеты "Слово". Человек, который годами сохранял и развивал независимую украинскую журналистику. Продвигал украинский язык и культуру, национальную идентичность", – написала женщина.

