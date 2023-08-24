'Мы едины в желании быть независимыми': Ротару, Лобода, Вакарчук и другие знаменитости обратились к украинцам в День независимости

По случаю 32-летия провозглашения независимости Украины звезды обратились к соотечественникам с поздравлениями. Они подчеркнули, какой страшной ценой украинским воинам приходится защищать свободу граждан и отвоевывать территории, оккупированные Россией.

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Всех украинских знаменитостей объединяет вера в будущую победу. OBOZREVATEL собрал поздравления многих из них (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинская певица Светлана Лобода по случаю государственного праздника показала кадры своих поездок на передовую и написала пост, посвященный воинам.

"Независимость – это самое ценное, что может быть у человека и его родной страны. Это бороться за свою свободу, идти до конца и верить, что все сможем пройти. Спасибо нашим воинам, которые каждую минуту рискуют своей жизнью ради свободного будущего наших детей. Мы обязательно победим, потому что мы сила, потому что мы едины в этом желании быть независимыми!" – сказала артистка.

Исполнительница София Ротару, которая уже больше года не появляется в медиапространстве, пожелала своей родине победы над Россией и мира.

Семья ведущего Григория Решетника обратились к украинцам: "Любим вас, украинцы и украинки! Победы, любви и согласия".

К поздравлениям присоединился также ведущий Владимир Остапчук с любимой в синей и желтой футболках.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посвятил пост военным, благодаря которым мы можем отпраздновать День независимости.

"Вспомним всех, кто веками прокладывал путь к нашей Независимости. Помним о тех, кто отдал за нашу Независимость самое дорогое – свою жизнь. Благодарим тех, кто прямо сейчас оберегает нашу с вами Независимость! И каждый день будем вместе на пути к Победе!" – написал он.

Украинская телеведущая Леся Никитюк и ее коллега Лилия Ребрик опубликовали патриотические фото и видео с теплыми словами и благодарностью украинским героям.

Семья ведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов празднуют 24 августа два радостных события – День независимости и день рождения артиста.

Певица Злата Огневич смонтировала трогательное видео о пути Украины за годы независимости, болезненном опыте и "бешеных соседях", которым украинцы не по зубам.

К слову, поздравили украинцев сегодня и всемирно известные звезды, среди которых Кэтрин Винник, Скотт Келли, Мишель Азанавичюс, Лев Шрайбер, Иванна Сахно, Миша Коллинз и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что накануне украинские знаменитости поздравили подписчиков с Днем государственного флага. Что они сказали – читайте в нашем материале.

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