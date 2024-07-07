Муж Валентины Хамайко объяснил, почему согласился расписаться после 18 лет совместной жизни

Муж телеведущей Валентины Хамайко бизнесмен и воин Вооруженных Сил Украины Андрей Онистрат признался, почему согласился расписаться с женой в ЗАГСе после 18 лет жизни вместе. У пары за это время родились четверо детей, но настоящей причиной стала военная служба.

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Решение супруги приняли за один вечер, а уже на следующий день узаконили свои отношения. Об этом Андрей Онистрат рассказал в Facebook.

По законодательству в случае гибели военного на фронте, его тело могут отдать только официально утвержденным членам семьи. Из-за отсутствия документа о браке Валентина Хамайко не считалась женой воина.

"Почему? После восемнадцати лет вместе, четырех детей только сейчас? Ответ прост. Первого июля я забрал командировку и выписку с приказа. Сказал дома. Валя взяла меня за руку, отвела к двум гинкго, которые посадила на мой день рождения в прошлом году, и сказала: "Я все понимаю, что ты думаешь, что все опасно, но, вдруг что-то, даже труп не отдадут..." Это меня убедило. 3 июля я подал заявление в 17:05. 4 июля мы расписались. Все вышло трогательно. Я даже чуть не всплакнул…" – рассказал Онистрат.

Продемонстрировав свадебные фото Валентина Хамайко призналась, что успела обвенчаться с мужем, но в ЗАГС так и не ходила. "наверстали и это", – рассказала она.

Каким неожиданным было решение официально вступить в брак, такой неожиданной была и подготовкой к нему. Свадебное платье невеста выбирала перед самым событием. "Забежала с детьми в шоурум и уже через 10 минут была готова прожить вместе еще одно важное событие в нашей жизни! Муж тем временем создавал для меня самый красивый букет", – вспомнила ведущая.

В частности, она добавила, что уже на следующий день Андрей Онистрат должен собирать вещи и ехать в командировку, поэтому поход в ЗАГС был неожиданно быстрым.

Ранее Валентина Хамайко рассказывала в интервью OBOZ.UA, как сильно изменился за время войны ее муж: "Моему мужу кажется, что он не изменился за годы войны. А на самом деле очень изменился. Когда возвращался с фронта, понимала: уже не такой, как раньше. Когда ехал, у меня был непростой эмоциональный период, потому что не знала, вернется ли в следующий раз".

Как сообщал OBOZ.UA, Валентина Хамайко признавалась, что не хотела бы видеть звездных супругов Насти Каменских и Алексея Потапенко на отечественной сцене после победы Украины в войне.

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