Может остановить мотоцикл бородой: что известно о самом легендарном артисте цирка, который стал рекордсменом книги Гиннеса

Румынский артист цирка Леонардо Косташ решил сделать из своей бороды не просто стильный аксессуар, а настоящий инструмент для установления мировых рекордов. В июле 2023 года он поразил мир, останавливая мотоцикл с партнером Витой Морондел за рулем в течение 21,33 секунды, только используя силу своей бороды и челюсти.

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За невероятные рекорды 41-летний Леонард Косташ получил прозвище "Львиные челюсти". Книга рекордов Гиннеса сообщает, что поражать публику своими возможностями артист начал в 2019 году, когда он исполнил 195 жонглирований в минуту, находясь на весу на зубах. В 2020-м он побил еще один рекорд, подняв 101,3 кг, тоже с помощью зубов.

Особую популярность Косташ получил благодаря своему уникальному трюку с бородой. В июле 2023 года он удержал мотоцикл с партнером Витой Морондел за рулем в течение 21,33 секунды. Это достижение требовало не только силы, но и изрядной выдержки.

"Во время пандемии, как и многие другие люди, я решил отрастить бороду. Когда пришло время, я сказал: "Ладно, мне нужно что-то сделать с этой бородой". И я захотел остановить мотоцикл. Нагрузка на кожу и волосы была настолько сильной, что каждый раз, когда я тренировал этот трюк, 30% моих волос выпадало. Это не было чем-то устойчивым в долгосрочной перспективе. Я отращивал бороду еще девять месяцев, прежде чем попытаться побить рекорд", – признался рекордсмен.

Косташ с партнером Витой также установили ряд общих рекордов, в частности в январе 2024 года, когда артист балансировал на шесте с гигантской петлей на плечах, а женщина выполнила 61 петлю на велосипеде в минуту. В апреле пара побила рекорд с поворотов на шесте, который мужчина держал во рту, а в октябре – с синхронных оборотов на весу на зубах.

Но самым впечатляющим остается его умение жонглировать на висящем на зубах положении. В 2024 году он трижды побил собственный рекорд, достигнув результата в 74 жонглирования за 30 секунд.

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