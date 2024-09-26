Моника Беллуччи и Тим Бертон в парных образах появились на кинофестивале в Испании. Фото пары

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на 72-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в сопровождении своего партнера, американского кинорежиссера Тима Бертона. Звезды вышли на публику в стильных парных образах.

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Знаменитости позировали перед камерами, одевшись в однотонные костюмы. 59-летняя модель предпочла трендовый оверсайз аутфит, тогда как ее 66-летний кавалер выбрал для себя более классический стиль.

Торжественное мероприятие Моника Беллуччи посетила в гламурном образе, где объединила классику и современность. Артистка надела брюки свободного кроя, что удачно скомбинировала с оверсайз пиджаком. Интересной деталью аутфита стал смелый корсет с открытым декольте, видневшийся из-под выреза жакета. Особой экстравагантности луку звезды добавили высокие кожаные каблуки на платформе. Макияж актрисы был исполнен в нюдовых оттенках.

Со своей стороны Тим Бертон предпочел классический образ. На кинофестивале в Испании он появился в черном костюме и рубашке в тон. Акцентной деталью лука кинорежиссера стала стильная шляпа.

Кроме парных костюмов, звездные партнеры вышли на публику, надев подобные украшения. Моника Беллуччи выбрала для себя черные солнцезащитные очки в стиле 90-х, а ее кавалер предпочел аксессуар с синими линзами.

Напомним, что впервые звездная пара официально подтвердила отношения летом 2023 года. Во время одного из своих интервью итальянская актриса призналась: после встречи с режиссером в ее жизни началось новое приключение. Моника Беллуччи Публично заявила, что любит Тима Бертона.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 59-летнюю Монику Белуччи назвали самой очаровательной женщиной века.

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