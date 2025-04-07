'Могут вправить мозг'. Алена Тополя назвала людей, способных повлиять на Потапа, который все чаще попадает в скандалы

Певица Алена Тополя, которая сотрудничала с исполнителем Алексеем Потапенко, который во время полномасштабной войны живет за границей и все чаще попадает в репутационные скандалы, высказала мнение о поведении артиста. По словам артистки, она предпочитает не давать оценку коллегам, однако добавляет, что у Потапа рядом есть близкие люди, которые могут повлиять на него.

Видео дня

Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. В свое время она работала с Потапом и Настей Каменских во время записи некоторых их песен, а также Потап выступил продюсером одной из композиций Тополи.

"Я не знаю, что происходит с ним, – говорит Алена Тополя о Потапе. – И не интересуюсь, потому что каждый выбирает свой путь. Силы, совесть или бессовестность что-либо говорить или делать. Я не вправе оценивать других людей, потому что я не они. Они взрослые, имеющие в окружении таких же взрослых личностей – их близких, которые могут вправить мозг, если нужно. А если не могут, то извините, но у меня есть моя жизнь, я исключительно им хочу заниматься".

Ранее певица рассказывала в одном из интервью о сотрудничестве с Потапом и Настей Каменских: "С Настей мы сотрудничали с тех пор как я вместе с Вадимом Лисицей (на тот момент продюсером певицы. – Ред.) переехала из Запорожья в Киев и основала студию звукозаписи. Первой у нас записывалась Настя. Она готовила сольный альбом, а я была автором ее песен. Этот альбом, к сожалению, не вышел. Также я пела и писала для группы "Потап и Настя" текстовые фишки – англоязычные моменты в песнях "Не люби мне мозги", "У нас на районе".

Позже Потап в разговоре с журналистами рассказал, как стал продюсером клипа Алены "БЕЗоружная": "Из Alyosha (певица долгие годы выступала под этим именем. – Ред.) и ее продюсером Вадимом Лисицей я знаком давно. Еще на заре становления дуэта "Потап и Настя" мы помогали друг другу, писали песни и дружили. Нас постоянно спрашивали, когда мы наконец-то выпустим совместный проект. С Вадимом как два старых друга мы решили реализовать идею видеоработы".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Настя Каменских на фоне слухов о проблемах с Потапом заговорила о конце их отношений. А также OBOZ.UA писал, что Потап объяснил, почему снял штаны в Москве после оккупации Крыма, и опозорился еще больше: при чем здесь Лорак и Повалий

Полное интервью с Аленой Тополей читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!