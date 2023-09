Мое тело – мой выбор: Шэрон Стоун, Ума Турман и другие знаменитости, сделавшие аборт

В конце 1969 года лозунг "Мое тело – мой выбор" стал символом феминистской борьбы за репродуктивные права. В частности – на аборт. Ранее эти слова использовались на митингах, протестах и демонстрациях. Сейчас встречаются и в публикациях в сети с хештегом #MYBODYMYCHOICE.

Видео дня

Из-за того, что в некоторых странах в ХХІ веке до сих пор запрещены аборты, это побудило многих знаменитостей публично рассказать о собственном опыте прерывания беременности. Не для пиара. Так они напоминают, что это хирургическое вмешательство или соответствующие медикаменты позволяют людям жить той жизнью, которую они хотят. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Холзи (Halsey)

Американская певица Холзи (настоящее имя – Эшли Николетт Френджипани) пережила три выкидыша. После одного из них ей пришлось сделать аборт. Если бы не решилась – заразилась бы сепсисом или даже могла умереть. Прерывание беременности спасло звезде жизнь и позже подарило возможность ее сыну появиться на свет.

2. Ума Турман

Американская актриса, продюсер и сценарист Ума Турман в 2021 году опубликовала эссе в The Washington Post. Там она подробно описала о прерывании беременности, которое сделала в 15 лет. Так знаменитость решила повлиять на общественное мнение по поводу запрета абортов в Техасе. По словам Умы, она была совсем юной и не имела средств, чтобы обеспечить себя. Понимала, что не готова к ответственности стать матерью. Ее родители поддержали. "Это была болезненная процедура, но мне было так стыдно... Я чувствовала, что заслужила эту боль", – написала Турман.

Прошли годы. Актриса стала всемирно известной и получила финансовую стабильность. Потом родила 3 детей, которых смогла достойно воспитать.

3. Катрин Денев

В 1971 году 343 французских кинематографиста, писательницы, актрисы, певицы и философы подписали открытое письмо, где речь шла о требовании свободного доступа к противозачаточным средствам и разрешению на аборт: "Я заявляю, что я одна из них. Я заявляю, что я делала аборт. Мы требуем открытого доступа к контрацептивам; мы требуем открытых абортов". Текст написала звездная писательница и интеллектуалка Симона де Бовуар, а среди подписавшихся была французская актриса, певица и модель Катрин Денев.

4. Шэрон Стоун

Американская актриса и продюсер Шерон Стоун в 18 лет забеременела от первого своего парня. Тогда она жила в Пенсильвании в Огайо, где в ее возрасте было запрещено прерывать беременность. Она уехала оттуда и тайно от родных сделала аборт. После этого Стоун не смогла выносить ребенка – у него случилось три выкидыша. Спустя много лет она вместе со своим мужем усыновила троих малышей. Об этом знаменитость написала в своих откровенных мемуарах The Beauty of Living Twice.

5. Сьюзан Сарандон

Американская актриса Сьюзан Сарандон сделала аборт в 20 лет. Об этом она рассказала в 2016 году в интервью The Guardian: "Мой первый и единственный брак распадался. У меня были отношения с безумным мужчиной, поэтому я понимала, что рожать от него ребенка было бы неправильно", – поделилась кинозвезда личным.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, из-за чего комплексуют звездные красавицы и красавцы Голливуда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!