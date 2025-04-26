'Мое сердце разбито': режиссер клипов Nirvana и The Rolling Stones Сэмюэл Байер побывал в Украине и высказался о войне

Американский режиссер клипов и рекламных видеороликов Сэмюэл Байер, который работал с популярными группами Nirvana, Green Day и The Rolling Stones, лично посетил Украину. Как отметил деятель культуры, во время пребывания в нашем государстве он познакомился со многими замечательными людьми, так что ему разбивает сердце слышать, что РФ постоянно атакует мирное население дронами и ракетами.

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Более того, режиссер отметил, что деятельность страны-агрессора это терроризм. Соответствующий пост клипмейкер обнародовал на личной странице в Instagram, где поделился фотографией, сделанной на фоне монумента "Родина-Мать".

"Слава Украине! Я только что вернулся из этой прекрасной страны. Я нашел новых друзей и встретил невероятных людей. Мое сердце разбито, когда я слышу о ракетах и беспилотниках, направленных на невинное гражданское население. Это терроризм, а не война", – написал режиссер.

Стоит отметить, что Сэмюэл Байер посетил Украину, ведь вместе с оскароносным актером Шоном Пенном работает над созданием документального фильма о нашей Родине. Как отметили на Facebook-странице бизнес-клуба INSPIRA, в ленте знаменитости хотят отразить несокрушимую борьбу украинцев за независимость.

Кроме того, Сэмюэл Байер также пообщался со студентами Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Он поделился с соискателями образования профессиональным опытом.

Сэмюэл Байер – американский режиссер, автор музыкальных видеоклипов и рекламных роликов. Профессиональное образование он получил в Школе изобразительных искусств, а позже работал художником в Нью-Йорке. Первым клипом, который создал режиссер, была видеоработа на песню Smells Like Teen Spirit американской рок-группы Nirvana. Позже Сэмюэл Байер сотрудничал с Дэвидом Боуи, The Rolling Stones, Metallica, Мэрилином Мэнсоном, Ленни Кравицем, Green Day, Джастином Тимберлейком и многими другими.

Внес важный вклад режиссер и в индустрию рекламы. Он снял ролики для мировых брендов, включая Nike, Coca-Cola, Pepsi, Nissan и Lexus.

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