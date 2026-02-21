'Мне страшнее в Киеве'. Актер и военный Александр Зарубей раскрыл неожиданное отличие фронта и гражданской жизни

Актер и военнослужащий ВСУ Александр Зарубей, известный по фильмам "Киборги", "Я – надежда", "Жизнь на троих", "Крепость", "Тихая Нава" и "Живой", признался, что иногда на фронте ему психологически проще, чем в тылу. В частности – в Киеве, где бывает во время отпусков.

Об этом актер, ставший на войне разведчиком, рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, в мирной жизни пугает ощущение полной непредсказуемости. И именно эта неопределенность, признается актер, иногда давит сильнее, чем пребывание на передовой.

Актер соглашается, что на войне бывает очень страшно, но тем временем добавляет: "Знаете, что парадоксально? Мне страшнее в Киеве. Потому что, например, несколько минут назад прозвучала воздушная тревога, что-то куда-то полетит – и я не знаю куда. А там знаю: все летит ко мне. Попадет или нет – это уже другой вопрос. Но понимаешь направление. А гражданская жизнь во время войны пугает неопределенностью".

По словам Зарубея, именно разница между фронтом и тылом создает странный психологический эффект. Актер вспоминает свой первый выход "в самый эпицентр": минометы, напряжение, оружие наготове. И неожиданную внутреннюю реакцию: "Стоишь ты там – и в какой-то момент ловишь себя на мысли: это же как в кино. Когда вернулся в расположение, спросили: "Ну как тебе первый раз?" А я честно: "Ожидал большего". И это не бравада. Просто за полтора года большой войны мы уже настолько были перенасыщены информацией – новости, видео, telegram-каналы, истории, кадры взрывов, – что мозг будто прожил это все наперед. Он решил, что в первый день должно произойти "все и сразу". А реальность – она другая, порой рутинная".

Актер признает: он воспринимает войну как кино – внутренний механизм защиты, помогающий держаться: "Кино без гарантии хеппиэнда, но все же кино. Я вырос в семье военного, у меня и тесть военный. Звуки выстрелов, оружие – это не что-то экзотическое. Плюс опыт в кино: боевики, драки, работа каскадером. Там тоже все держится на мастерстве и внимании. И на войне – так же. Надо постоянно сканировать пространство. Это как переходить дорогу на красный свет в наушниках – если уж идешь, то смотри по сторонам. Внимательность – это твоя жизнь".

