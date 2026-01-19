'Надо стать эгоистом'. Психиатр Олег Чабан назвал главное правило выживания для психики в военное время

Известный украинский психотерапевт и популярный телеэксперт Олег Чабан убежден: то, как человек начинает утро, напрямую определяет ход всего дня. Он перечислил простые ритуалы, которые запускают эмоциональное состояние и помогают держать психику в тонусе.

По словам Чабана, важно осознать истину: о нашем настроении, здоровье и жизни никто не подумает лучше нас самих. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Отвечая на вопрос, как не сломаться с утра в военной реальности, Олег Чабан объяснил: "Надо стать эгоистом. Здоровый эгоизм начинается с простого осознания: о твоем настроении, твоем здоровье и твоей жизни никто не подумает лучше тебя. Никто. Мы часто живем в иллюзии, что государство заботится, службы настроены, психологи вот-вот бросятся спасать нашу душу. Но правда в том, что ты о них не знаешь и они – также. Твое утро начинается с тебя. Что ты сделаешь утром чисто для себя, эгоистично, то и определит ход всего дня".

"У нас есть так называемые эмоциональные шлейфы: как мы стартуем, в том же настроении еще долго движемся по инерции. И вот тут начинается здоровый эгоизм, – объясняет психотерапевт. – Для меня это – музыка. Но я прекрасно понимаю, что для кого-то музыка с утра – лишняя. И надо другое: например, позволить себе маленькое лакомство. Потому что днем "нельзя", а вечером диетолог вообще руки оторвал бы. А утром – можно. Всю конфету. И, сосредоточившись на этой конфете (воспринимайте это как метафору), человек начинает выстраивать свой день. Кто-то начинает с внешности. Особенно женщины – это их глубинная, генетическая программа: быть красиво представленными в мире. Они могут полчаса рисовать один глаз. Я иногда шучу с женой, когда куда-то собираемся: "Ты уже глаз нарисовала?" И это нормально. Подарите себе то, что делает вас эгоистом с утра. Для женщины это может быть качественная косметика, красивый образ – даже если ради этого придется в чем-то другом себя ограничить".

"Если ты начинаешь включать эгоистичные вещи, они очень биологические: у кого-то это вкус, у кого-то – музыка, у кого-то – внешний вид, у кого-то – дорогой парфюм, – продолжает Олег Чабан. – И здесь мы выходим на глубокую эволюционную нейрофизиологию. Есть такая вещь – обонятельные луковицы. Это архаичная часть мозга, доставшаяся нам еще от рептилий. Мозг уже может угасать, а обонятельные луковицы организм будет оберегать до последнего – создавать новые дендриты, поддерживать нейронные связи. Кажется, зачем нам это обоняние до самой глубокой старости? А это – один из механизмов выживания. Итак, для настроения должен быть аромат, который нам нравится. Если отзывается запах свежей выпечки – поджарьте хлебчик, чтобы буквально утонуть в этом аромате. Даже если он сейчас не нужен. Мы все знаем, как нас бодрит запах кофе, апельсинов, мандаринов – эти простые, почти архетипичные ароматы. Это небольшие затраты и несложные ритуалы. Но именно так мы создаем мощное эмоциональное воздействие на себя – тот самый утренний импульс, с которого начинается день".

"То есть: включи здоровый эгоизм и принеси себе удовольствие. Это как в самолете: кислородную маску сначала на себя, а уже потом – на ребенка, на немощного, на всех остальных. Когда удовлетворил свой здоровый эгоизм, то тобой уже можно "лечить" окружающих: настроением, спокойствием, присутствием", – резюмирует психиатр.

