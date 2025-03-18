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Минкульт предоставил двум украинским группам статус критически важных: одна из них сейчас за границей

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,4 т.
Минкульт предоставил двум украинским группам статус критически важных: одна из них сейчас за границей

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило статус критически важных для экономики и жизнедеятельности населения музыкальным группам "Без обмежень" и "Бумбокс". Соответствующий приказ был подписан 11 марта.

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Согласно приказу Минкультуры, о котором отмечает "Интерфакс-Украина", ООО "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (группа "Без обмежень") и ООО "Музика для мас" (группа "Бумбокс") отвечают критериям предприятий, имеющих особое значение для страны в военное время. Также они признаны критически важными для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Минкульт предоставил двум украинским группам статус критически важных: одна из них сейчас за границей

Известно, что обе группы регулярно выезжают за границу из-за благотворительных концертов, которые помогают закрывать нужды военных на фронте. Участники группы "Бумбокс" неоднократно публиковали фото и видео из-за границы, когда они уезжают с "Дронотуром".

В то же время, фронтмен группы Андрей Хливнюк до сих пор находится в рядах ВСУ и периодически появляется в сети с фронта. В частности, музыкант встретил Новый год 2025 в зоне боевых действий на Херсонском направлении. Также он отметил свой 45 день рождения 31 декабря, находясь на передовой.

Минкульт предоставил двум украинским группам статус критически важных: одна из них сейчас за границей

Что означает статус критически важного предприятия

Статус критически важного предприятия предоставляется компаниям, играющим существенную роль в обеспечении жизнедеятельности государства, экономики и обороны. Такой статус позволяет определенным сотрудникам предприятия получить бронирование от мобилизации, что позволяет продолжать выполнять свои профессиональные обязанности.

В конце 2024 года Кабмин обновил правила бронирования от мобилизации, приняв постановление №1332. Согласно новым требованиям, предприятия, претендующие на статус критически важных, должны:

  • иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальной (т.е. не менее 20 тысяч грн в месяц) за последний квартал;
  • обеспечивать такую же зарплату своим работникам, подлежащим бронированию хотя бы один месяц в этом квартале;
  • вносить значительный вклад в развитие экономики, культуры или обороны государства.
Минкульт предоставил двум украинским группам статус критически важных: одна из них сейчас за границей

Ранее этот статус получили такие медиа и культурные учреждения, как "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, "Українська правда", NV, "Радіо Кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" и Viasat Кроме того, критически важны признаны более 70 театров, оркестров, ансамблей, музеев и заповедников.

Ранее OBOZ.UA писал, что Минкульт приостановил выдачу так называемых писем содействия в Государственную пограничную службу Украины для выезда за границу военнообязанных мужчин, работающих в сфере культуры и медиа. И потому Кабинет Министров был вынужден внести некоторые поправки в порядок выезда за границу.

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