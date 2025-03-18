Минкульт предоставил двум украинским группам статус критически важных: одна из них сейчас за границей

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило статус критически важных для экономики и жизнедеятельности населения музыкальным группам "Без обмежень" и "Бумбокс". Соответствующий приказ был подписан 11 марта.

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Согласно приказу Минкультуры, о котором отмечает "Интерфакс-Украина", ООО "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (группа "Без обмежень") и ООО "Музика для мас" (группа "Бумбокс") отвечают критериям предприятий, имеющих особое значение для страны в военное время. Также они признаны критически важными для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Известно, что обе группы регулярно выезжают за границу из-за благотворительных концертов, которые помогают закрывать нужды военных на фронте. Участники группы "Бумбокс" неоднократно публиковали фото и видео из-за границы, когда они уезжают с "Дронотуром".

В то же время, фронтмен группы Андрей Хливнюк до сих пор находится в рядах ВСУ и периодически появляется в сети с фронта. В частности, музыкант встретил Новый год 2025 в зоне боевых действий на Херсонском направлении. Также он отметил свой 45 день рождения 31 декабря, находясь на передовой.

Что означает статус критически важного предприятия

Статус критически важного предприятия предоставляется компаниям, играющим существенную роль в обеспечении жизнедеятельности государства, экономики и обороны. Такой статус позволяет определенным сотрудникам предприятия получить бронирование от мобилизации, что позволяет продолжать выполнять свои профессиональные обязанности.

В конце 2024 года Кабмин обновил правила бронирования от мобилизации, приняв постановление №1332. Согласно новым требованиям, предприятия, претендующие на статус критически важных, должны:

иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальной (т.е. не менее 20 тысяч грн в месяц) за последний квартал;

обеспечивать такую же зарплату своим работникам, подлежащим бронированию хотя бы один месяц в этом квартале;

вносить значительный вклад в развитие экономики, культуры или обороны государства.

Ранее этот статус получили такие медиа и культурные учреждения, как "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, "Українська правда", NV, "Радіо Кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" и Viasat Кроме того, критически важны признаны более 70 театров, оркестров, ансамблей, музеев и заповедников.

Ранее OBOZ.UA писал, что Минкульт приостановил выдачу так называемых писем содействия в Государственную пограничную службу Украины для выезда за границу военнообязанных мужчин, работающих в сфере культуры и медиа. И потому Кабинет Министров был вынужден внести некоторые поправки в порядок выезда за границу.

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