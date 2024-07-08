'Миллион долларов – и танк на Москву'. Павел Зибров уточнил ближайшие планы на свои фирменные усы

Украинский эстрадный певец Павел Зибров признался, что готов избавиться от собственного "бренда" ради помощи ВСУ. Исполнитель сможет сбрить усы, которые застраховал ранее, чтобы сделать масштабное пожертвование на качественный танк.

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Об этом звезда заявил во время своего интервью для программы "Моя история". Сменить фирменный стиль Народный артист Украины согласится за миллион долларов.

"Я на Вооруженные силы готов пожертвовать своими усами. Они у меня застрахованы, кстати, на хорошую сумму, довольно большую", – рассказал Павел Зибров.

По словам певца, свою фишку во внешности он пытается уберечь от каких-либо повреждений, даже бросил курить, чтобы зажигалкой или спичкой не повредить волосы. Поэтому его усы стоят достаточно дорого.

"Я за миллион долларов могу сбрить усы. И будем пожертвования делать на танк. Чтобы мы собрали на нормальный танк – и на Москву", – отметил артист.

Павел Зибров добавил, что сейчас они с командой работают над воплощением этого замысла в реальность. Скорее всего, план будет реализовываться с помощью социальных сетей.

Напомним, что Народный артист Украины не впервые говорит о том, что может избавиться от главной изюминки своего образа, но каждый раз "оттачивает" детали. Впервые информация о готовности сбрить усы появилась в феврале 2024 года. Тогда исполнитель отметил, что сможет побриться, если на танке, приобретенном за собранные им деньги, напишут "Зибров" и он будет "шуровать по москалям".

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