Мэтт Дэймон пришел на премьеру своего фильма 'Зачинщики' с мамой, женой и 4 дочками. Фото

Популярный американский актер и продюсер Мэтт Дэймон посетил премьеру своего нового фильма "Зачинщики" в окружении семьи. На красной дорожке в Нью-Йорке 53-летний артист появился с шестью ближайшими женщинами, среди которых были его дети, мама и любимая женщина.

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Жена знаменитости Лучана Баррозо, к тому же ставшая продюсером киноленты, пришла поддержать мужчину с тремя общими дочерьми пары: Изабеллой, Джией и Стеллой. К официальному мероприятию также присоединилась мама лауреата премии "Оскар" Нэнси Карлссон-Пейдж и наследница избранницы звезды Алексия, пишет People.

Для торжественного мероприятия Мэтт Дэймон выбрал сдержанный костюм серо-бежевого цвета, хорошо сочетающийся с контрастной белой футболкой и кроссовками. Спутницы знаменитости предпочли изысканные приталенные платья, которые дополнили элегантными туфлями на каблуке.

После появления в биографической ленте "Оппенгеймер", получившей незаурядную популярность среди фанатов, Мэтт Дэймон решил принять участие в комедийном фильме, продюсированном его любимой женщиной. По словам знаменитости, он был уверен в хорошем качестве триллера, ведь над ним, кроме Лучаны Баррозо, работали талантливые сценаристы Чак Маклин и Кейси Аффлек.

"Она одна из тех людей, вкусам которых я полностью доверяю, так же, как Кэйси и Бену (Аффлекам). Поэтому, когда они что-то говорят или настаивают на чем-то, неважно, кто именно из них это делает, я обращаю внимание. Мы все имеем "слепые пятна" в креативности или других вещах. Когда я вижу, что кто-то, с чьим мнением я полностью соглашаюсь, с сильными чувствами относится к чему-то, я внимательно к этому присматриваюсь", – рассказал актер.

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