В творческой деятельности украинской женской группы "ВИА Гра" окончательно поставлена точка. Композитор и продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии музыкального проекта, над которым работал в течение 25 лет.

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Соответствующую информацию он сообщил на личной странице в Instagram. Чтобы попрощаться с поклонниками, коллектив выпустил свою финальную композицию GALILEO, которая, конечно же, создана на русском языке.

"Это последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем, всем, всем. Это было замечательное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории – это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще много лет. Желаю всем мира и благополучия", – написал продюсер.

Стоит отметить, что прощальный трек записали две участницы коллектива: уроженка Киева София Тарасова, которая после начала большой войны цинично подыграла пропагандистским нарративам о "братских народах", а впоследствии получила паспорт РФ, и российская певица Ульяна Синецкая. Последняя уже в течение многих лет находится в Украине и даже имеет вид на жительство в нашем государстве. Более того, исполнительница откровенно заявляла, что хотела бы получить украинское гражданство, но это не помешало ей присоединиться к созданию композиции.

Кстати, ранее у группы "ВИА Гра" должен был выйти полноценный музыкальный альбом, записанный еще до начала полномасштабной войны. Тогда среди солисток была и исполнительница Ксения Попова, отец которой погиб на фронте, защищая Украину. Однако к созданию прощальной песни коллектива она не присоединилась.

Новость о роспуске "ВИА Гры", конечно же, не осталась без внимания участниц коллектива. Так, например, Вера Брежнева оставила под постом комментарий на русском языке: "Спасибо за все".

К ней присоединились и другие певицы, среди которых Ульяна Синецкая, Ольга Меганская, Эрика Герцег, Меседа Багаудинова, Ксения Попова и София Тарасова. Они все поблагодарили продюсера и отметили, что участие в проекте было одним из лучших этапов в их жизни.

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