Российская певица и бывшая участница 'ВИА Гра' получила вид на жительство в Украине. Фото

Российская певица Ульяна Синецкая, которая в будущем хочет получить украинское гражданство, поделилась с подписчиками важной новостью. Экс-участница группы "ВИА Гра" получила вид на жительство в Украине, поэтому может законно находится на территории нашей страны.

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Об этом артистка рассказала на личной странице в соцсети Threads. Исполнительница также обнародовала фотографию своего документа.

"Только что поняла, что многие даже не знают, где я живу. Киев. Нео (песик певцы. – Ред.) и я. Одна любовь", – написала артистка.

Похоже, после публикации этого поста Ульяна Синецкая получила немало сообщений с поздравлениями, поэтому решила раскрыть немного больше деталей о получении вида на жительство. По словам бывшей участницы группы "ВИА Гра", этот документ у нее уже семь лет.

Напомним, что еще в 2022 году Ульяна Синецкая откровенно говорила, что хочет сменить свое российское гражданство на украинское. Артистка категорически не поддерживает начало полномасштабного вторжения, а свою жизнь хочет строить в независимом государстве, то есть в Украине.

К тому же, исполнительница на протяжении многих лет проживала в Киеве с певцом ALEKSEEV, с которым в то время имела романтические отношения. Знаменитость поддерживал желание своей экс-избранницы сменить паспорт и всячески ей помогал. Так, например, после начала великой войны ALEKSEEV поставил Ульяну Синецкую на учет Службы безопасности Украины, чтобы она получила разрешение на пересечение границы.

"Она же не нарушала закон, поэтому отмечаться не нужно. Просто нужно встать на учет и получить подтверждение, что такой-то человек намерен вернуться в нашу страну, он на нашей стороне. С этим проблем нет, мы получили подтверждение, и больше по этому поводу не связывались ни с кем", – говорил певец.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певице из России, 13 лет живущей в Украине, отказали в гражданстве.

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