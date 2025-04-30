УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Российская певица и бывшая участница "ВИА Гра" получила вид на жительство в Украине. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
9,5 т.
Российская певица и бывшая участница 'ВИА Гра' получила вид на жительство в Украине. Фото

Российская певица Ульяна Синецкая, которая в будущем хочет получить украинское гражданство, поделилась с подписчиками важной новостью. Экс-участница группы "ВИА Гра" получила вид на жительство в Украине, поэтому может законно находится на территории нашей страны.

Видео дня

Об этом артистка рассказала на личной странице в соцсети Threads. Исполнительница также обнародовала фотографию своего документа.

"Только что поняла, что многие даже не знают, где я живу. Киев. Нео (песик певцы. – Ред.) и я. Одна любовь", – написала артистка.

Российская певица и бывшая участница "ВИА Гра" получила вид на жительство в Украине. Фото

Похоже, после публикации этого поста Ульяна Синецкая получила немало сообщений с поздравлениями, поэтому решила раскрыть немного больше деталей о получении вида на жительство. По словам бывшей участницы группы "ВИА Гра", этот документ у нее уже семь лет.

Напомним, что еще в 2022 году Ульяна Синецкая откровенно говорила, что хочет сменить свое российское гражданство на украинское. Артистка категорически не поддерживает начало полномасштабного вторжения, а свою жизнь хочет строить в независимом государстве, то есть в Украине.

Российская певица и бывшая участница "ВИА Гра" получила вид на жительство в Украине. Фото

К тому же, исполнительница на протяжении многих лет проживала в Киеве с певцом ALEKSEEV, с которым в то время имела романтические отношения. Знаменитость поддерживал желание своей экс-избранницы сменить паспорт и всячески ей помогал. Так, например, после начала великой войны ALEKSEEV поставил Ульяну Синецкую на учет Службы безопасности Украины, чтобы она получила разрешение на пересечение границы.

Российская певица и бывшая участница "ВИА Гра" получила вид на жительство в Украине. Фото

"Она же не нарушала закон, поэтому отмечаться не нужно. Просто нужно встать на учет и получить подтверждение, что такой-то человек намерен вернуться в нашу страну, он на нашей стороне. С этим проблем нет, мы получили подтверждение, и больше по этому поводу не связывались ни с кем", – говорил певец.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певице из России, 13 лет живущей в Украине, отказали в гражданстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!