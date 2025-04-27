Отец бывшей участницы группы 'ВИА Гра' погиб на войне. Фото

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова сообщила о тяжелой потере – на фронте погиб ее отец. Он защищал Украину с самого начала полномасштабного вторжения.

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Об этом певица отметила в своем Instagram. В то же время, дату гибели родного человека она не сообщила.

"Сегодня я узнала, что мой отец погиб на войне. Все три года он защищал нашу страну. Пока не могу выходить на связь", – написала Ксения Попова.

Она также обнародовала черно-белое фото, на котором с нежностью обнимает отца, а он целует ее в щеку.

Кто такая Ксения Попова

Ксения Попова родилась 15 марта 1996 года в Кривом Роге. С раннего детства проявляла любовь к музыке и мечтала петь соло. Попова училась в Муниципальной академии музыки имени М.Н. Глиера в Киеве, где получила профессиональное вокальное образование. Во время учебы работала, выступая в столичных клубах.

Популярность Ксении начала расти после участия в "Х-Факторе 8", где она вошла в команду Насти Каменских. В 2020 году Попова стала участницей культовой группы "ВИА Гра", где выступала вместе с Софией Тарасовой и Ульяной Синецкой. Продюсер коллектива Константин Меладзе тогда подчеркнул, что теперь главный акцент в группе будет делаться не только на внешность, но и на вокальные данные артисток.

Кроме работы в "ВИА Гре", Попова также известна своим сольным пением. В частности, она исполнила современную версию песни "Кривой Рог – мой город", ставшую своеобразным гимном ее родного города.

Попова всегда была очень близка со своей семьей. У нее есть младший брат, а ее мама, Юлия Згода, работает психотерапевтом. Ксения продолжает творческую деятельность, хотя в последнее время больше внимания уделяла личной жизни и поддержке Украины.

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