Меган Маркл показала, как отпраздновала 44-летие в 'модном ресторане' с особым тортом. Фото

4 августа герцогиня Сассекская Меган Маркл отметила свое 44-летие в кругу самых близких друзей и семьи. Празднование прошло со вкусом – в буквальном смысле: именинница поделилась атмосферным кадром с вечеринки в одном из самых престижных ресторанов Лос-Анджелеса – Funke в Беверли-Хиллз, куда часто наведываются голливудские звезды.

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В Instagram Меган Маркл опубликовала снимок, на котором загадывает желание и задувает свечи на торте, украшенном яркими желтыми гибискусами – цветами, символизирующими радость, солнце и счастье. В подписи к фото она поблагодарила мужа, друзей и родных за сюрприз, а также обратилась к своим поклонникам по всему миру.

"Задуваю свечи на прекрасном торте и благодарю своего мужа, друзей и семью за то, что сделали этот день таким особенным. Тем, кого я не знаю, но кто ежедневно присылает мне любовь, – огромное спасибо. Будьте уверены, я чувствую это и ценю", – написала Меган Маркл.

Но самый громкий момент публикации – это деталь о месте празднования. По словам Меган, ее день рождения прошел в ресторане Funke, известном не только авторской итальянской кухней, но и постоянной клиентурой звезд с первых полос таблоидов. Здесь ужинают Ким Кардашян, Джей Зи и Бейонсе, Дженнифер Лопес, Мишель Обама, Мэтт Деймон и еще десятки голливудских знаменитостей. Заведение основано шефом Эваном Функе в 2023 году, и уже через год получило признание Мишлен и попало в рейтинг 101 лучшего ресторана Лос-Анджелеса по версии Los Angeles Times.

Меган была в восторге от кухни, что не скрывает в посте: "Вчерашний ужин в Funke, приготовленный кулинарным мастером Эваном Функе и его командой, вошел в пятерку лучших блюд в моей жизни. Необыкновенная паста. Спасибо за выдающийся кулинарный опыт".

На снимках видно, что празднование имело теплую и непринужденную атмосферу. Меган Маркл выглядит счастливой, расслабленной и уверенной в себе – ее образ был простым, но элегантным.

Интересно, что в этом году Меган получила теплые поздравления от команды собственного бренда American Riviera Orchard, которая опубликовала редкое фото герцогини в соцсетях. В то же время Букингемский дворец полностью проигнорировал день рождения герцогини. Никаких официальных сообщений или даже короткого поздравления – что еще раз подчеркивает прохладу в ее отношениях с королевской семьей.

Это особенно заметно на фоне попыток принца Гарри восстановить связь с отцом – королем Чарльзом III. По информации инсайдеров, недавно в Великобритании прошел тайный "примирительный саммит", на котором обсуждались пути налаживания отношений Гарри с отцом. Однако, по слухам, участие Меган в процессе примирения не рассматривается как желательное.

Ранее OBOZ.UA писал, почему бывшая лучшая подруга Меган Маркл жалеет о дружбе с герцогиней Сассекской и обвиняет ее в проблемах в браке. Она считает, что именно из-за ее публичности конфликт с ее участием набрал такую огласку и повлиял на отношения с избранником.

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