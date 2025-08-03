Инсайдер раскрыл, почему бывшая лучшая подруга Меган Маркл жалеет о дружбе с герцогиней Сассекской и обвиняет ее в проблемах в браке

Недавно стало известно, что стилистка и бывшая лучшая подруга Меган Маркл – Джессика Малруни – развелась со своим мужем Беном. Напряженные отношения между парой возникли еще в 2020 году, когда дизайнера обвинили в расизме, однако виновницей проблем в браке она считает герцогиню Сассекскую, и даже жалеет об их дружбе.

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Как рассказал инсайдер изданию Daily Mail, ранее женщины были очень близкими, поэтому Малруни сыграла важную роль в свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Она с радостью наблюдала, как подруга шла под венец в 2018 году и, конечно же, не осталась без внимания общественности. Теперь стилист считает, что именно из-за публичности герцогини Сассекской конфликт с ее участием набрал такую огласку и повлиял на отношения с избранником.

"Джессика говорит, что сейчас она жалеет о том, что подружилась с Меган. Если бы она могла повернуть время назад, то хотела бы никогда не быть на той свадьбе. Она действительно считала Меган своей семьей. Но сейчас она воспринимает все то время как "темное облако", – рассказал источник.

Стоит отметить, что Джессика Малруни и Бен были женаты 16 лет. Долгое время они считались одной из самых влиятельных пар в Торонто, Канада, и были примером счастливой супружеской жизни. Стилист познакомилась с Меган Маркл в 2014-м и они довольно быстро нашли общий язык. Малруни помогала герцогине Сассекской выглядеть непревзойденно на публичных мероприятиях, особенно в то время, когда она выполняла свои королевские обязанности, да и просто была хорошей подругой.

Однако в 2020 году дизайнер попала в громкий скандал. Темнокожая блогер Саша Эксетер заявила, что Джессика Малруни писала ей личные сообщения с оскорблениями и угрозами. Интернет деятель назвала такое поведение стилистки "угрозой ее существованию". Тогда Малруни публично извинилась за свои слова, однако столкнулась со многими негативными последствиями. Компании начали отказываться от сотрудничества со стилисткой, а тогдашняя лучшая подруга Меган Маркл со временем отвернулась от нее. Со своей стороны избранник Малруни поддерживал ее и даже покинул работу, однако в отношениях все же возникли проблемы.

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