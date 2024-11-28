Маша Ефросинина кардинально изменила образ и стала блондинкой, но есть нюанс

Ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина удивила неожиданным изменением образа. Из темной брюнетки журналистка превратилась в яркую блондинку со светлыми прядями теплого оттенка.

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В новом амплуа Ефросинина вышла в Instagram. Как оказалось, прическа – это парик, который звезда надела с целью привлечения внимания к сбору средств на берцы для женщин-защитниц. Инфлюенсеру удалось обыграть образ, сделав небольшой "интерактив" с подписчиками.

"Друзья, привет! То, что вы видите перед собой, имеет свое объяснение. Но начнем с викторины. Первый вариант – у меня потекла крыша. Второй вариант – у меня он окончательно потекла крыша, и я буду теперь ходить исключительно так. Может еще и спою. Третий вариант – это видео для привлечения вашего внимания к моему сбору на женские берцы", – говорит Ефросинина в видео.

Когда-то ведущая уже "была" блондинкой – год назад звезда превратилась в свою подругу Олю Полякову во время съемок шоу "Дорослі дівчата". Однако вместо певицы блондинку-журналистку сравнили с предательницей Украины Оксаной Марченко. Подробности – смотрите здесь.

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