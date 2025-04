Маленький украинец спел на одной сцене с группой Twenty One Pilots и умилил сеть. Видео

Маленький украинец стал звездой концерта американской группы Twenty One Pilots, что состоялся в столице Германии – Берлине. Во время музыкального шоу вокалист коллектива Тайлер Джозеф пригласил мальчика на сцену, чтобы исполнить их известную композицию Ride.

Соответствующее видео появилось на странице одной из поклонниц артистов в соцсети TikTok. На записи можно увидеть, что мальчик немного волновался перед своим небольшим выступлением, однако знаменитость и все присутствующие на мероприятии его поддерживали.

Прежде, чем исполнить трек, Тайлер Джозеф попросил маленького украинца представиться аудитории. Мальчик сказал в микрофон, что его зовут Артем, после чего собравшиеся на шоу начали громко выкрикивать его имя. Еще немного исполнитель пообщался с ребенком, чтобы придать ему уверенность, и в конце концов композиция Ride прозвучала в их совместном исполнении.

Трогательный момент с концерта вызвал положительные эмоции не только у присутствующих на мероприятии, но и пользователей сети. Под видео появилось много положительных комментариев:

"Это самое милое, что я видела за последнее время, еще и с этой песней".

"Наш парень".

"Он будет помнить об этом всю свою жизнь. И, так сказать, будет что детям рассказать".

Стоит отметить, что группа Twenty One Pilots имеет определенную связь с Украиной. Так, например, барабанщик коллектива Джош Дан в свое время жил и учился в нашей стране. А в 2018 году артисты выпустили клип на песню Nico And The Niners, снятый в стенах Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Более того, в 2022-м знаменитости отменили свое шоу в Москве и откровенно заявили, что поддерживают Украину в жестокой войне. В прошлом году группа Twenty One Pilots обнародовала клип на трек Overcompensate, где Джош Дан предстал перед камерой с банданой на шее с надписью "Факелоносець" на украинском языке.

