Максим Галкин на украинском языке поздравил подписчиков с Пасхой и пожелал исполнения самого важного желания. Видео

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который с первых дней полномасштабной войны откровенно осуждает кровавую политику Кремля, обратился к своим подписчикам по случаю Пасхи. 48-летний артист на украинском языке поздравил поклонников с одним из древнейших христианских праздников и пожелал им мира.

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Соответствующее видео появилось на странице шоумена в Instagram. Сначала он начал записывать речь по-русски, несколько напомнив историю праздника, а впоследствии перешел на соловьиный.

"Поздравляю всех христиан со светлой Пасхой. С праздником жизни, его победы над смертью. Своей жертвой Иисус искупил грехи всех христиан и тех, кто будет жить после него. Пасха – напоминание людям о милосердии Бога, его любви и прощении. Желаю светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, спокойствия, процветания. Пусть душа наполняется тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет спокойствие, умиротворение и гармонию. Христос Воскрес!" – сказал юморист.

Стоит отметить, что Максим Галкин не в первый раз демонстрирует свое довольно неплохое владение украинским языком. Так, например, во время выступления на фестивале в Юрмале артист безупречно исполнил отечественную песню "Смерека". Аудитория, присутствовавшая на мероприятии, начала подпевать шоумену, а кто-то даже слегка подтанцовывал.

Прозвучали композиции на соловьином в исполнении Галкина и на свадьбе украинской пары на озере Комо, Италия. Он спел для молодоженов треки "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина", а позже даже зачитал скороговорку о палянице.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Максим Галкин отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам в Вербное воскресенье и довел до истерики россиян.

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