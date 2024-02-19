Мадонну уронили на сцене во время концерта в Сиэтле: певица эффектно 'выкрутилась'. Видео

Американская поп-дива Мадонна попала в неловкую ситуацию во время своего недавнего выступления, однако смогла выкрутиться. Это произошло во время концерта в Сиэтле, который прошел 17 февраля.

Конфуз лишь подчеркнул профессионализм 65-летней артистки. Поклонники успели запечатлеть момент, быстро разлетевшийся по сети.

В видео показано, как во время исполнения одного из своих хитов Open Your Heart, Мадонну на стуле тянет за собой один из танцоров. Это одна из фишек номера: певица должна развернуться и продолжить петь сидя. Однако из-за скользкого подиума, или же из-за каблука, нога мужчины подвернулась. Поэтому он с певицей и стулом "полетели" на пол.

Однако звезда не растерялась. Она умело перевернулась и продолжила петь, громко смеясь в микрофон. Номер Мадонна завершила, как и было запланировано.

Поклонники знаменитости написали о своем восторге от выступления в сети X (Twiiter):

"Она продолжила как настоящий профессионал".

"Я был там, когда это произошло, она справилась с этим удивительно, поначалу я думал, что это было частью шоу".

"Всегда как профессионал – никогда не пропускает ритм".

"Люблю ее. Она просто невероятная".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как 74-летняя Вера Вонг поразила внешний вид на красной дорожке BAFTA: легенду свадебной моды называют "бессмертной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!