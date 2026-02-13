Люстра за 70 тысяч и диван-спаситель от болей в спине: актер Суровцев раскрыл тайны своего дома, в котором живут 6 котов и собака

Украинский актер Алексей Суровцев вместе с женой проживает в частном доме в Ирпене площадью 150 квадратных метров, в котором есть довольно немало особенностей. Супруги имеют небольшой "зоопарк" из шести котов и собачки, а интерьер недвижимости заполнили многими интересными вещами.

Кстати, сейчас пара снимает жилье у знакомого, однако активно ведет переговоры о его покупке за 200 тысяч долларов. Экскурсию по дому знаменитость провел для проекта "По хатах".

Дизайн в жилье Алексея Суровцева выполнен в минималистическом стиле. В гостиной расположен камин, который помогает сохранять тепло даже в условиях отключения света, большие окна, а также диван, который по словам жены актера, спасает от боли в спине, ведь может менять положение. Также здесь стоит большой игровой комплекс для котов, чтобы они могли себя комфортно чувствовать. Изюминкой интерьера комнаты является абстрактная люстра, которую пара приобрела за 70 тысяч гривен.

Гостиная в доме Суровцева объединена с кухней. В этой комнате есть светлые шкафы, два стола, освещение над одним из которых обеспечивают лампы из папье-маше, а также интересный холодильник. На одной из дверок электроприбора есть небольшой экран, где можно делать необходимые записи или рисовать.

На первом этаже недвижимости есть и гостевая уборная. Кроме привычной сантехники, в комнате размещены пять туалетов для котов. Кстати, в стене возле дверей супруги сделали специальное отверстие, чтобы животные могли спокойно заходить внутрь.

А вот на втором этаже дома, куда ведет красивая лестница с подсветкой, расположена спальня Алексея Суровцева и его жены. Помещение не заставлено лишней мебелью, ведь там есть лишь большая кровать, полочки, а также вместительные гардеробные.

Обустроил актер себе "комнату творчества", в которой хранит музыкальные инструменты, а также орудия для создания картин.

