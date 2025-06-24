Люди поднимали сине-желтые флаги: Мария Бурмака довела до мурашек выступлением на фестивале 'Червона рута' в 1989 году

Кадры с исторического выступления Марии Бурмаки на фестивале "Червона рута" 1989 года всколыхнули сеть. Мероприятие, состоявшееся в Черновцах осенью того года, стало прорывом не только в сфере музыки, но и в общественном сознании: тогда публично поднимали сине-желтые флаги, а впервые прозвучал славень "Ще не вмерла Україна".

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Видео, которое появилось на Facebook-странице артистки, показывает 19-летнюю певицу с гитарой, исполняющую песню перед плотной публикой. Тогда Бурмака выступила на первом фестивале "Червона рута".

"Червона Рута", 1989 год, Черновцы. Мне 19. До Независимости еще два года. В отличие от тех, кто менял убеждения, язык, симпатии, переобувался, переводил хиты, переосмысливал, мой путь был очень целостный и прямой, а убеждения непоколебимы. Мой путь был нереально сложным. Я до сих пор во многом "белая ворона", – написала певица в посте, сопровождая архивную запись личными воспоминаниями.

Мария Бурмака была тогда студенткой Харьковского государственного университета им. Горького. Она исполнила песню на слова запрещенного в то время украинского поэта Александра Олеся "Ой не квітни, весно". Как рассказывала артистка в интервью "Накипело", решение выступить именно с этим произведением было сознательным: в детстве ее отец, историк, нашел изъятые из библиотек книги украинских авторов и принес домой. Именно тогда девушка впервые прочитала "настоящую" украинскую поэзию.

"Музыка под гитару всегда была немного протестной. А я уже тогда пела песни гражданского звучания. Для меня важнее было спеть эти песни, а не поехать на фестиваль", – признавалась Мария Бурмака.

По словам Бурмаки, атмосфера в Черновцах была взрывной: "Атмосфера была невероятная. В Зеленом театре было настолько много людей, что в какой-то момент туда просто перестали пускать зрителей. Милиция заперла двери, а люди стояли просто на улице. Это был действительно глоток свежего воздуха: украинский язык, смыслы, ощущение свободы, которая вот-вот должна наступить".

Бурмака отметила, что тогда украинская молодежь начала осознавать, что Украина заслуживает свою независимость. Для нее фестиваль был не о наградах, а о возможности быть услышанной: "Это очень важно, когда ты чувствуешь человека своей группы крови. И когда понимаешь, что ты не одна. Это невероятное ощущение свободы. Все эти смыслы были зашифрованы в словах. Не только в моих, а почти все пели об этом".

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