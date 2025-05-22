Кто был прототипом Гели из 'СВ-шоу' Сердючки: El Кравчук раскрыл неизвестные ранее факты о таинственной женщине и показал фото

Один из самых ярких персонажей украинского телевидения – Геля из легендарного "СВ-шоу" Верки Сердючки – оказался не вымышленным образом, а вполне реальной женщиной. Певец El Кравчук поделился уникальными подробностями из прошлого, которые проливают свет на то, как именно родилась героиня, которая впоследствии стала телехитом и любимицей миллионов зрителей.

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В 90-х годах El Кравчук, в то время еще студент Киевского института музыки имени Глиэра, познакомился с Андреем Данилко. Они быстро подружились и некоторое время даже жили вместе в комнате общежития. По словам певца в программе "ЖВЛ", именно тогда и появилась женщина, которая впоследствии стала прототипом Гели, – загадочный косметолог по прозвищу "Геля из Пассажа".

"Мы начали ходить к Геле, она нам делала какие-то кремы для лица", – вспоминает El Кравчук. Необычное поведение косметолога, ее молчаливость в сочетании со странной неуклюжестью произвели на молодого Данилко большое впечатление.

"У Гели была такая особенность – она молчала, но у нее все падало из рук. Она очень молчаливая женщина, но такая шумная и так ее много! И Данилко понял – именно такая будет Геля", – добавил артист.

Именно эти черты и легли в основу характера эксцентричной героини "СВ-шоу" – спутницы Сердючки, которую впоследствии на экране воплотила актриса Радмила Щёголева. Тайну прототипа этого образа долгое время никто не раскрывал, но теперь поклонники могут увидеть, из кого на самом деле "слеплена" известная Геля.

El Кравчук ранее уже публиковал редкий архивный снимок с той самой женщиной. "Вы очень просили, поэтому я решил продолжить историю с архивными фото. На этом фото с правой стороны находится наша общая знакомая косметолог – та самая Геля, которая стала прототипом для персонажа Геля в "СВ-шоу", – написал он.

Известно, что архивное фото появилось уже после того, как образ Гели приобрел популярность на телевидении.

Ранее OBOZ.UA писал, куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки, которую сыграла Радмила Щёголева. История о том, почему она решила уйти из суперпопулярной программы, прояснилась лишь недавно.

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