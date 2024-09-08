'Люблю и влюбляюсь в тебя каждый день': Порошенко трогательно поздравил жену с 40-летием брака. Фото

Лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил жену Марину с годовщиной брака. Супруги 8 сентября отпраздновали рубиновую свадьбу – 40 лет совместной жизни.

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К своему короткому посту Петр Порошенко прикрепил несколько фото с женой, среди которых была также архивная свадебная фотография. Их он опубликовал в Facebook.

"Мы с Мариной уже 40 лет вместе. Годовщина, в которую трудно поверить… 40 лет люблю и влюбляюсь в тебя каждый день. Ни дня, ни секунды я не пожалел и не усомнился. Спасибо, что наполняешь жизнь смыслом и даешь силы, любимая", – поздравил Петр Порошенко.

Подписчики политика присоединились к поздравлениям, а публикация за первые 17 минут насобирала более 6 тысяч лайков.

Известно, что в браке у супругов родилось четверо детей: Алексей, Евгения, Александра и Михаил. Однако, кроме звания родителей, пара также является дедушкой и бабушкой – семья его старшего сына Алексея воспитывает двоих детей: Петра и Елизавету.

Ранее OBOZ.UA писал, что 1 февраля Петр Порошенко нежно поздравил свою жену Марину с днем рождения. Бывшая первая леди праздновала свое 62-летие.

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