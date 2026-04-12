'Лучший подарок на праздники!' Елена Кравец показала теплую встречу мужа-военного с детьми на Пасху. Видео

Актриса и юмористка Елена Кравец показала встречу мужа-военного Сергея с их детьми – 9-летними двойняшками – почти на Пасху. Она коротко назвала этот момент "лучшим подарком на праздники".

Видео дня

В ролике, опубликованном в Instagram, зафиксировано, как 9-летние Иван и Екатерина неожиданно увидели отца, который приехал домой со службы. Встреча произошла поздно вечером, когда дети уже были в своей комнате и готовились ко сну.

Появление отца стало для детей полной неожиданностью. На видео видно, как Сергей Кравец заходит в комнату, здоровается, после чего Иван и Екатерина сразу бросаются к нему в объятия. Актриса подчеркнула, что этот приезд был неожиданным для всей семьи.

"Лучший подарок на праздники! – написала Кравец, комментируя обнародованные кадры, и добавила в сториз: – Самый лучший подарок приехал неожиданно".

В комментариях пользователи отреагировали на видео, оставляя слова поддержки. Часть подписчиков отметила, что подобные моменты особенно эмоциональны в условиях войны:

"Безгранично рада, что вы получили такой подарок на праздники".

"Пасхальное чудо. Я сегодня тоже мужа на 5 мин увидела, впервые за 2 месяца. Начинаю верить, что чудеса могут случаться".

"Расплакалась... Скорее быть вместе всем семьям!"

"Так щемяще".

"Радуюсь вместе с вами".

"Боже, какие классные эмоции, какая милота".

Муж Елены Кравец Сергей во время полномасштабного вторжения присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Юмористка ранее не скрывала, что в их семье были непростые периоды. В частности, в интервью Маше Ефросининой в 2021 году она говорила о кризисе среднего возраста у обоих и серьезных изменениях в жизни после рождения двойни в 2016 году.

В то же время в апреле 2025 года Сергей Кравец впервые за долгое время публично прокомментировал семейную жизнь. Он появился на премьере моноспектакля жены в театре имени Ивана Франко в Киеве и отметил, что, несмотря на трансформации, вызванные войной, чувства между ними удалось сохранить.

Дополнительные намеки на развод вызвали слова Кравец, сказанные со сцены во время моноспектакля в ноябре 2025 года. Тогда актриса рассказала личную историю, связанную со смертью матери, и призналась, что на вопрос мамы о наличии мужа ответила утвердительно, хотя сразу отметила, что это была неправда. Этот эпизод восприняли как намек на изменения в ее личной жизни.

Масла в огонь подлил также недавний комментарий Елены Кравец журналистке Наталье Тур относительно ее брака. Юмористка слухи о разрыве объяснила фразой-статусом "Все сложно", одновременно уточнив, что официально они с Сергеем не разведены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!