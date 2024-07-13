Лошадь ударила по голове. Принцесса Анна впервые после госпитализации вышла на публику

73-летняя принцесса Анна – сестра короля Великобритании Чарльза ІІІ – впервые после госпитализации появилась на публике. Несколько недель она восстанавливала здоровье в загородном имении, куда отправилась после выписки из больницы.

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В медицинском заведении принцесса Анна оказалась из-за своего опасного хобби – конных прогулок. Как пишет People, один из любимцев британки ударил ее по голове.

Однако пострадавшая ничего не помнит, поэтому трудно сказать, почему животное начало агрессивно обращаться с человеком, которого уже не раз видело.

Свидетели рассказали журналистам, что как только сестра короля вышла из машины, она заявила: "Я ничего не помню об этом". Врачи диагностировали у нее частичную потерю памяти из-за сотрясения мозга.

Ожидается, что со временем память принцессы восстановится, и она сможет объяснить близким, что случилось с ней и конем три недели назад.

Накануне Анна посетила Национальный чемпионат Ассоциации верховой езды для инвалидов (RDA) в Хартпурском университете в Глостере, Англия. Можно предположить, что коней принцесса не опасается.

О любви сестры короля к верховой езде известно всему британскому сообществу. В 1976 году она оседлала коня на Олимпийских играх и стала первым членом королевской семьи, который это сделал. Месяц тому назад 73-летняя принцесса продемонстрировала свои умения на параде Trooping the Color и едва не потеряла контроль над животным. К счастью, коня удалось усмирить.

Ранее OBOZ.UA писал, что в СМИ появилась информация о том, что онкобольная принцесса Кейт Миддлтон выйдет в свет 14 июля, однако есть нюанс.

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