Лиза Глинская раскрыла закулисье шоу 'МастерШеф' и назвала имя финалиста, пытавшегося ее устранить: должен был победить парень

Известная украинская кондитер Лиза Глинская рассказала о закулисье кулинарного проекта "МастерШеф" (СТБ), победительницей которого она стала во втором сезоне. Кулинар признается, что не сомневалась в своей победе, ведь у нее была слишком сильная мечта – попасть в престижную кулинарную академию в Париже Le Cordon Bleu. Во втором сезоне победитель получал именно обучение в этой школе, а также 500 тысяч гривен. Впрочем, уже перед финалом Елизавету сбили с толку и настроили, что победа ей не светит.

Сделал это конкурент Глинской, финалист второго сезона – Михаил Сосновский. В преддверии решающего кулинарного сражения он сказал оппонентке довольно манипулятивную фразу, из-за которой она начала сильно сомневаться в своей победе. Деталями кондитер поделилась в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

Глинская призналась, что настолько сильно визуализировала свою учебу в Le Cordon Bleu, которая была ее самой заветной мечтой, что не видела никаких других сценариев своей жизни, кроме как победы на "МастерШеф". С этой верой она пробыла на проекте все 6 месяцев, кроме последнего решающего дня.

"Нас было четыре. Миша, Саша, я и Таня. И мы в ресторане готовили. Нас было по двое в командах. И получилось так, что победила команда я и Миша, а Таня и Саша должны были уйти. Но я считала и до сих пор считаю, что Саша сильнее меня. Он был моим конкурентом, который мог победить. А тут он уходит... То есть Вселенная решила, что мне это больше нужно. Но перед финалом Миша подошел ко мне и сказал: "Ты же понимаешь, что я выиграю. Смотри, первый сезон победила женщина. Второй сезон не может победить женщина". И я такая – точно! Я так сильно в это поверила, что не может снова победить женщина, должен победить парень... Когда уже объявляли результаты, я была на 90% уверена, что победителем будет Миша. Логично же, казалось", – поделилась кондитер.

Глинская раскрыла, что Михаил после этого очень обиделся на нее, поэтому после проекта они не продолжили общение. А вот Александр Белодед стал для победительницы хорошим приятелем, несмотря на конкуренцию на шоу.

Кондитер также вспомнила, каким открытием для нее стало извращение некоторых фактов и эпизодов авторами шоу. Когда на экраны вышел первый выпуск второго сезона, она увидела, что на монтаже некоторые реакции или комментарии показывали ложно, подставляя из других моментов.

"Для меня было тяжелее всего не готовить, а строить отношения. Быть элементом шоу, потому что, как ни крути, "МастерШеф" – это, в первую очередь, шоу. Тогда я этого не понимала. Я начала понимать, когда начались первые выпуски. И я уже увидела: а я там вроде бы не смеялась, чего я там стою и вроде бы смеюсь? А я как будто там плакала, а показали, что я смеюсь. А как это? А я там это не говорила. А это я сказала тихонько кому-то на ушко, а оно было слышно. Я этого не понимала", – поделилась Глинская.

Кроме того, очень быстро до Елизаветы дошло осознание, что на проекте не стоит искать друзей.

"Я человек открытый, откровенный. Даже если мне не нравится человек, это чувствуется. Мне тяжело общаться, я могу сказать, что я думаю... Я пришла, как в детском саду, или в песочнице: "Всем привет! Я Лиза, давайте дружить". А потом недели через две я получила по голове пару раз, и такая, гоп, быстренько закрылась и начала уже пытаться строить отношения по-другому и вести себя иначе. Ага, здесь нужно что-то менять, здесь нужно говорить больше, а тут не надо вообще. То есть первое время я была открыта, но потом быстро закрылась", – рассказала кулинар.

Как писал OBOZ.UA, ранее Глинская откровенно рассказала о потере своего ребенка. Звезда вспомнила, как блевала кровью, а врачи были совершенно безразличны. Подробности этого страшного эпизода из жизни кондитера – читайте в материале.

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