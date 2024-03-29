Хотела, чтобы ее видели королевой. Каково было последнее появление больной Елизаветы II на балконе Букингемского дворца

Последний выход усопшей Елизаветы II на балкон Букингемского дворца продемонстрировал преданность королевы своему долгу. Также, по мнению королевских экспертов, этот жест показал глубину ее отношений с сыном.

Телеведущий и историк Уэсли Керр сказал, что сюрприз монарха, который она устроила в последний день празднования Платинового юбилея (70 лет на престоле) в 2022 году, был посвящен поклонникам семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт отметил, что плохо себя чувствовавшая королева хотела скрыть проблемы со здоровьем от поклонников. Впоследствии Елизавета II не появлялась на светских событиях, приветствуя гостей видеообращением. Вместо этого было решено отвезти ее в Виндзор, где она могла бы сосредоточиться на отдыхе.

"У нее была болезнь, которая в то время значительно прогрессировала, и ей было очень тяжело сделать это", – объяснил Уэсли. Однако, как описано в книге Роберта Джобсона "Наш король", с согласия королевы был организован перелет на вертолете из Виндзорского замка в Букингемский дворец, а также ее передвижение на инвалидной коляске.

"Толпа не видела ничего из этого, – сказала королевская писательница Эмили Эндрюс. – Они не знали, что она больна, не знали, что она страдает от боли". Уэсли добавил: "Это произошло только тогда, когда Чарльз позвонил из королевской ложи и сказал: "Мама, ты знаешь, здесь огромное количество людей, отличная атмосфера, есть ли шанс, что ты сможешь прийти?".

"Мы не знали, что это был последний раз, когда мы видели ее на том знаменитом балконе. Когда королева вышла, имея невероятно блестящий вид в зеленом наряде, толпа просто сошла с ума", – сказала Афуа Ачемпонг-Хаган, телеведущая и королевская корреспондентка.

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