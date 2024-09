Linkin Park вернулся с новой вокалисткой и первой за 7 лет песней: кто такая Эмили Армстронг, которая заменит Честера Беннингтона

Американская рок-группа Linkin Park официально объявила о перезапуске своего творчества с новой вокалисткой и барабанщиком. На живом выступлении 5 сентября в Лос-Анджелесе артисты сыграли первый уникальный музыкальный релиз за 7 лет, с тех пор как коллектив пережил трагедию – самоубийство солиста Честера Беннингтона.

Видео дня

Его место заняла Эмили Армстронг, несмотря на слухи о сотрудничестве с лидером группы Sum 41. Об этом пишет Variety.

Музыканты анонсировали мировой тур и новый альбом, главной песней которого станет сингл The Emptiness Machine. Клип на нее за 6 часов набрал более 1,3 млн просмотров на YouTube, поэтому возвращение Linkin Park можно назвать удачным.

Премьера альбома From Zero состоится 15 ноября и станет первой полноформатной работой группы после релиза One More Light 2017 года, вышедшего за два месяца до смерти Честера Беннингтона.

Коллектив, в который входят Майк Шинода, Брэд Делсон, Феникс и Джо Хан вместе с двумя новыми участниками, отправится в шестидневный концертный тур, который охватит Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Сеул и Боготу.

Эмили Армстронг, которую уже можно услышать на сингле, пришла в Linkin Park из группы Dead Sara, которую сама основала. Коллектив играл на разогреве Muse, но не мог похвастаться такой популярностью, как LP.

Уроженка Лос-Анджелеса с детства пела и играла на гитаре, а в подростковом возрасте бросила старшую школу, чтобы стать рок-музыканткой. 5 сентября она перепела все главные хиты, основным голосом которых был Честер.

Автор песен и продюсер Колин Бриттейн стал барабанщиком и тоже присоединился к концерту легендарных музыкантов.

