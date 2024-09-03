Группа Placebo отменила выступления в Казахстане и Грузии после критики украинцев: кто еще бойкотирует фестиваль с российским спонсором
Британская рок-группа Placebo отменила свое будущее участие на фестивале Park Live в Алматы, Казахстан, и концерт в Тбилиси, Грузия, после критики украинских фанатов. Из-за того, что его спонсором является пропагандистская поисковая система "Яндекс", поклонники начали бить тревогу.
Артисты вынуждены были сообщить неприятную для россиян и других фанатов из стран СНГ новость за 6 дней до начала шоу. В Instagram они не назвали конкретную причину отмены выступления, но отметили, что это "не связано с профессионализмом организаторов".
"Любые поклонники Placebo, нам очень жаль сообщать, что мы не сможем выступить на фестивале Park Live в Алматы, Казахстан, 8 сентября. На это есть веские обстоятельства, не связанные с профессионализмом организаторов, которые мы не смогли решить. Итак, несмотря все усилия наших грузинских промоутеров, это сделало логистически невозможным наше выступление в Тбилиси 12 сентября", – говорится в заявлении.
Placebo принесли извинения фанатам за созданные неудобства и заявили, что надеются вернуться в Казахстан и Грузию "в будущем, когда это будет возможно".
После этой новости рок-группы на странице фестиваля в Instagram появилось сообщение, в котором отметили, что вместо Placebo на сцене выступит другая британская рок-группа The Kooks.
В комментариях россияне начали обвинять Placebo и заявили, что они плохо отнеслись к своим фанатам.
- "Сама группа про*балась, просто про*балась. Организаторы не виноваты. Отвратительное отношение к своим фанатам".
- Placebo, конечно, очень "уважают" своих фанатов. За неделю до концерта делать отмену. "Яндекс" явно не причем".
- "Не могу поверить. Все было спланировано только ради Placebo, куплены билеты из Санкт-Петербурга, взят отпуск".
О своем участии в Park Live рок-группа сообщила еще 3 июня в соцсетях. Узнав о спонсоре фестиваля украинцы в комментариях засыпали артистов замечаниями и критикой. Вскоре они удалили все сообщения и убрали возможность комментировать эту новость в Instagram.
Критику украинцев можно прочитать только в X. Они отмечали, что подобный жест Placebo не только демонстрирует свою поддержку России, но и получит гонорар от спонсора войны:
- "Я полностью разочарован. Как вы могли сотрудничать с Россией и брать российские деньги у российской компании "Яндекс"? А потом вы просто удалили все комментарии в своем Instagram. Очень обидно".
- "Все ваши песни удалены из наших плейлистов. Очень жаль".
- "В Казахстане есть много местных промоутеров, но вы выбрали российский фестиваль и крупную российскую технологическую компанию, которая спонсирует войну в моей стране. Я была на двух ваших концертах в Киеве и не представляю своей жизни без Placebo, но это огромная измена вашим поклонникам в Украине".
- "Брать российские деньги у "Яндекса"? Как вам не стыдно?"
- "Вас абсолютно не смущает тот факт, что "Яндекс" поддерживает войну и является одним из налогоплательщиков, чьи налоги идут на поддержку войны, и с помощью Казахстана обходит санкции. Так что деньги не пахнут и они не в крови. Жаль".
Стоит отметить, что в июле еще одна британская рок-группа Editors отказалась от участия в скандальном музыкальном фестивале, писало "Суспільне". Она объяснила, что не знала, что спонсором шоу выступил "Яндекс".
Как известно, мы вели переговоры по участию в фестивале Park Live в Алматы, Казахстан. Однако, получив информацию о том, кто является спонсором мероприятия, мы решили отказаться от участия в нем. Мы очень надеемся приехать в Казахстан в будущем, но за других обстоятельств", – сообщала группа.
Раньше Park Live проводили в Москве, но в 2024 году его решили организовать в Казахстане. Вероятно, такое решение было принято для того, чтобы обойти санкции ЕС и пригласить иностранных артистов. Среди хедлайнеров шоу оказались южноафриканский дуэт Die Antwoord, американский рэпер Tygа и казахстанский рэпер Скриптонит.
Как писал OBOZ.UA, украинский блогер Дмитрий Варварук подверг критике дебютный концерт Klavdia Petrivna в Киеве. Блогер остался разочарованным, но другие звезды шоубиза юную артистку только похвалили.
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