Группа Placebo отменила выступления в Казахстане и Грузии после критики украинцев: кто еще бойкотирует фестиваль с российским спонсором

Британская рок-группа Placebo отменила свое будущее участие на фестивале Park Live в Алматы, Казахстан, и концерт в Тбилиси, Грузия, после критики украинских фанатов. Из-за того, что его спонсором является пропагандистская поисковая система "Яндекс", поклонники начали бить тревогу.

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Артисты вынуждены были сообщить неприятную для россиян и других фанатов из стран СНГ новость за 6 дней до начала шоу. В Instagram они не назвали конкретную причину отмены выступления, но отметили, что это "не связано с профессионализмом организаторов".

"Любые поклонники Placebo, нам очень жаль сообщать, что мы не сможем выступить на фестивале Park Live в Алматы, Казахстан, 8 сентября. На это есть веские обстоятельства, не связанные с профессионализмом организаторов, которые мы не смогли решить. Итак, несмотря все усилия наших грузинских промоутеров, это сделало логистически невозможным наше выступление в Тбилиси 12 сентября", – говорится в заявлении.

Placebo принесли извинения фанатам за созданные неудобства и заявили, что надеются вернуться в Казахстан и Грузию "в будущем, когда это будет возможно".

После этой новости рок-группы на странице фестиваля в Instagram появилось сообщение, в котором отметили, что вместо Placebo на сцене выступит другая британская рок-группа The Kooks.

В комментариях россияне начали обвинять Placebo и заявили, что они плохо отнеслись к своим фанатам.

"Сама группа про*балась, просто про*балась. Организаторы не виноваты. Отвратительное отношение к своим фанатам".

Placebo, конечно, очень "уважают" своих фанатов. За неделю до концерта делать отмену. "Яндекс" явно не причем".

"Не могу поверить. Все было спланировано только ради Placebo, куплены билеты из Санкт-Петербурга, взят отпуск".

О своем участии в Park Live рок-группа сообщила еще 3 июня в соцсетях. Узнав о спонсоре фестиваля украинцы в комментариях засыпали артистов замечаниями и критикой. Вскоре они удалили все сообщения и убрали возможность комментировать эту новость в Instagram.

Критику украинцев можно прочитать только в X. Они отмечали, что подобный жест Placebo не только демонстрирует свою поддержку России, но и получит гонорар от спонсора войны:

"Я полностью разочарован. Как вы могли сотрудничать с Россией и брать российские деньги у российской компании "Яндекс"? А потом вы просто удалили все комментарии в своем Instagram. Очень обидно".

"Все ваши песни удалены из наших плейлистов. Очень жаль".

"В Казахстане есть много местных промоутеров, но вы выбрали российский фестиваль и крупную российскую технологическую компанию, которая спонсирует войну в моей стране. Я была на двух ваших концертах в Киеве и не представляю своей жизни без Placebo, но это огромная измена вашим поклонникам в Украине".

"Брать российские деньги у "Яндекса"? Как вам не стыдно?"

"Вас абсолютно не смущает тот факт, что "Яндекс" поддерживает войну и является одним из налогоплательщиков, чьи налоги идут на поддержку войны, и с помощью Казахстана обходит санкции. Так что деньги не пахнут и они не в крови. Жаль".

Стоит отметить, что в июле еще одна британская рок-группа Editors отказалась от участия в скандальном музыкальном фестивале, писало "Суспільне". Она объяснила, что не знала, что спонсором шоу выступил "Яндекс".

Как известно, мы вели переговоры по участию в фестивале Park Live в Алматы, Казахстан. Однако, получив информацию о том, кто является спонсором мероприятия, мы решили отказаться от участия в нем. Мы очень надеемся приехать в Казахстан в будущем, но за других обстоятельств", – сообщала группа.

Раньше Park Live проводили в Москве, но в 2024 году его решили организовать в Казахстане. Вероятно, такое решение было принято для того, чтобы обойти санкции ЕС и пригласить иностранных артистов. Среди хедлайнеров шоу оказались южноафриканский дуэт Die Antwoord, американский рэпер Tygа и казахстанский рэпер Скриптонит.

Как писал OBOZ.UA, украинский блогер Дмитрий Варварук подверг критике дебютный концерт Klavdia Petrivna в Киеве. Блогер остался разочарованным, но другие звезды шоубиза юную артистку только похвалили.

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