Лилия Ребрик с 6-летней дочерью в одинаковых образах озадачили сеть вопросом, на кого похожа девочка. Фото

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала новое фото с 6-летней дочерью Полиной. Звезда опубликовала два снимка, где мать и дочь позировали в одинаковых нарядах – в черном пуховике, сапогах и сумке бренда Chanel.

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"Этот взгляд, эта поза. Просто смотрю – и сама в шоке! Это моя маленькая Поля и такая уж взрослая…Такая интересная. Такая ни на кого не похожа. Хотя… Может мы все же похожи?", – говорится в сообщении Ребрик.

Актриса добавила, что средние дети в семье – "это особая история и особый подход". Кроме 6-летней модницы знаменитость также воспитывает 12-летнюю Диану и Аделину, родившуюся в 2024 году.

Комментаторы засыпали комплиментами дуэт. Однако мнения пользователей разделились: кто-то считает, что Полина похожа на мать, другие заметили ее схожесть с отцом – хореографом Андреем Диким.

"Мамина копия".

"Диана на вас похожа, а Аделька с Полиной папины дочки".

"Папина дочь".

"Полина и Адель похожи на папу".

"Копирочка мамина".

"Если смотреть на Полину и вас, то вы похожи. Но если смотреть между Полиной, вами и вашим мужем, то она похожа на отца".

"Ваша маленькая копия, скоро у мамы будет забирать вещи".

Летом 2024 года Ребрик запутала подписчиков, опубликовав фото дочерей, где они одного возраста. Снимки изображали маленьких Диану, Полину и Аделину, одетых в одинаковый свитер. Девочки были настолько похожи, что пользователи думали "кто есть кто". Подробности – смотрите здесь.

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