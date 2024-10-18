Лилия Ребрик с 6-летней дочерью в одинаковых образах озадачили сеть вопросом, на кого похожа девочка. Фото
Актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала новое фото с 6-летней дочерью Полиной. Звезда опубликовала два снимка, где мать и дочь позировали в одинаковых нарядах – в черном пуховике, сапогах и сумке бренда Chanel.
"Этот взгляд, эта поза. Просто смотрю – и сама в шоке! Это моя маленькая Поля и такая уж взрослая…Такая интересная. Такая ни на кого не похожа. Хотя… Может мы все же похожи?", – говорится в сообщении Ребрик.
Актриса добавила, что средние дети в семье – "это особая история и особый подход". Кроме 6-летней модницы знаменитость также воспитывает 12-летнюю Диану и Аделину, родившуюся в 2024 году.
Комментаторы засыпали комплиментами дуэт. Однако мнения пользователей разделились: кто-то считает, что Полина похожа на мать, другие заметили ее схожесть с отцом – хореографом Андреем Диким.
- "Мамина копия".
- "Диана на вас похожа, а Аделька с Полиной папины дочки".
- "Папина дочь".
- "Полина и Адель похожи на папу".
- "Копирочка мамина".
- "Если смотреть на Полину и вас, то вы похожи. Но если смотреть между Полиной, вами и вашим мужем, то она похожа на отца".
- "Ваша маленькая копия, скоро у мамы будет забирать вещи".
Летом 2024 года Ребрик запутала подписчиков, опубликовав фото дочерей, где они одного возраста. Снимки изображали маленьких Диану, Полину и Аделину, одетых в одинаковый свитер. Девочки были настолько похожи, что пользователи думали "кто есть кто". Подробности – смотрите здесь.
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