Лилия Ребрик, которая в третий раз стала мамой, умилила видео с новорожденной дочерью

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала поклонникам трогательное видео из роддома, где 15 марта на свет появилась ее третья дочь. 42-летняя звезда обнародовала теплые кадры, на которых прижимает новорожденную Адель к груди.

Попал в объектив камеры и муж артистки, известный хореограф Андрей Дикий. На кадрах он склоняется над кроваткой дочери, а также обнимает жену. Соответствующим видео Ребрик поделилась в своих InstaStories.

"И пусть весь мир подождет", – лаконично подписала телеведущая обнародованные кадры.

На видео можно увидеть крошечную дочь звездной семьи. Девочка имеет черные густые волосы. Ее одели в милый комбинезон бежевого оттенка с изображением розовых и красных клубничек.

Ребрик также обратилась к своим подписчикам, которых у нее более 840 тысяч. Знаменитость поблагодарила поклонников за поддержку и поздравления.

"Так хорошо, это такое счастье. Спасибо, все прочту, пока не успеваю, потому что такое количество ваших поздравлений, но найду время и буду вдохновляться каждым вашим словом", – тепло обратилась к аудитории артистка.

Напомним, судя по информации на браслете, Адель родилась в 18:51. Девочка появилась на свет с весом 3500 грамм и ростом 52 см. Как известно, Ребрик и Дикий воспитывают еще двух дочерей: 11-летнюю Диану и пятилетнюю Полину.

В интервью OBOZ.UA ведущая рассказала, почему с войной оставила квартиру в Киеве, как относится к неожиданным, а порой совсем неуместным комментариям поклонников и когда планирует вселиться в дом, который купила с мужем до вторжения РФ.

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