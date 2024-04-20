Лидеру 'Талиты Кум' Юлии Мищенко – 51: почему она не выглядит на свой возраст и чем занимается после окончания музыкальной карьеры

Основательница и певица рок-поп группы "Талита Кум" Юлия Мищенко подарила украинцам много хитов, среди которых "7я", "Иностранцы" и "Горячая и горькая". Однако уже около 10 лет она пишет сценарии к известным украинским ТВ-продуктам, а не песни для коллектива.

Сегодня, 20 апреля, Юлии Мищенко исполнился 51 год, хотя рядовые пользователи и поклонники "Талиты Кум" уверяют, что не догадались бы о возрасте артистки, если бы увидели ее фото. OBOZ.UA решил рассказать, как сложилась жизнь звезды, и показать, как она выглядит сейчас.

Юлия Мищенко за свой творческий путь создала не только "Талиту Кум", хотя узнаваемость ей принес именно этот проект. Группа записала три альбома с 2002 по 2007 год, а украиноязычные треки коллектива полюбились десяткам тысяч слушателей. Песня "Горячая и горькая", видео к которой снял Алан Бадоев, осталась самой популярной в исполнении Юлии Мищенко.

В 2007 году творчество коллектива поставили на паузу, связанную с беременностью певицы, после чего в 2009 году группа окончательно прекратила активную деятельность.

Однако медийное пространство все еще восхищало фронтвумен. Она принимала участие в трех сезонах "Игор патриотов", исполнила поэтически-музыкальный перформанс в родном Львове и нашла призвание в создании сценариев.

Вот уже 10 лет Юлия Мищенко предпочитает работу за кадром, создавая проекты вместе со студией Film.UA. Сейчас она работает над сценарием для сериала "Женский врач. Новая жизнь".

Кроме того, она готовит к запуску авторский курс "Школа шоуранера", где будет обучать будущих сценаристов, основываясь на своем богатом опыте создания более 600 часов успешных сериалов.

Юлия Мищенко продолжает вести свои соцсети и делиться новыми фотографиями. На них блондинку трудно узнать, ведь с годами она стала выглядеть еще лучше.

На фото сценаристка позирует с минимумом макияжа или без него, собирая десятки комментариев с комплиментами. За годы, которые артистка провела вне камеры, ее лица почти не коснулось морщины.

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