Леся Никитюк в короткой пижаме показала, как выглядит ее фигура через два с половиной месяца после родов. Фото

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая в середине июня впервые стала мамой, поделилась с подписчиками новой фотографией, где попозировала на камеру в довольно открытой пижаме. 37-летняя журналистка надела атласные шортики, топ и халатик, что позволило четко разглядеть ее фигуру.

Знаменитость довольно быстро смогла вернуть свою подтянутую форму и сейчас почти ничего не выдает, что еще два с половиной месяца назад она носила малыша под сердцем. Соответствующий кадр она обнародовала в своих Instagram-stories.

Леся Никитюк решила опубликовать фотографию без лица. Она предстала перед камерой возле куста роз в полный рост. Ведущая выставила одну ногу вперед, а руками осторожно раскинула нежно-розовый халат по сторонам.

Стоит заметить, что во время беременности Леся Никитюк немало времени уделяла своему телу. Так, например, как рассказывала журналистка, она постоянно увлажняла кожу кремом или маслом, принимала контрастный душ и ходила в хамам. Не прекращала звезда "Кто сверху?" и заниматься спортом. Она довольно часто плавала в бассейне.

Леся Никитюк родила первенца

В январе этого года по сети активно начали распространяться слухи, что ведущая носит малыша под сердцем. Возлюбленный журналистки, военнослужащий Дмитрий Бабчук, сделал ей предложение руки и сердца, а вскоре она сообщила, что планирует покинуть шоу "Кто сверху?". Эти два события лишь подогревали сплетни о пополнении в семье знаменитости.

16 июня Леся Никитюк официально подтвердила свою беременность. Однако, делясь этой радостной новостью, ведущая уже держала первенца на руках. Инсайдер раскрыл, что 15 июня знаменитость родила мальчика в Первом роддоме Киева. Сама же журналистка поделилась этим известием 20 числа.

