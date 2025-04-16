Леся Никитюк на фоне слухов о беременности показала фигуру в бикини. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую долгое время подозревают в беременности, поделилась кадрами с бассейна. 37-летняя журналистка позировала на камеру в черном бикини, продемонстрировав свою фигуру.

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Соответствующими фотографиями она поделилась на личной странице в Instagram. Один из кадров знаменитость коротко подписала: "Желаю выгрести этот день".

Для комфортной тренировки в бассейне Леся Никитюк собрала волосы в высокий пучок. Также ведущая надела специальные очки и лопатки для плавания.

Интересно, что для записи тренировки журналистка выбрала интересный ракурс. Демонстрируя свой заплыв, знаменитость ни разу не повернулась к объективу камеры так, чтобы был четко виден ее живот. Да и откадрировала фотографии так, чтобы почти не было заметно тела ниже груди.

Напомним, что впервые слухи о предстоящем пополнении в семье журналистки появились еще в январе этого года. Тогда любимый знаменитости, военный Дмитрий Бабчук сделал ей предложение. Позже Леся Никитюк сообщила, что планирует уйти из развлекательного шоу "Хто зверху?", где была ведущей с 2018 года. Такая новость еще больше подогрела подозрения о вероятной беременности звезды.

Сначала ведущая никак не комментировала сплетни о том, что носит ребенка под сердцем. Однако собственные источники OBOZ.UA подтвердили информацию, что творческую карьеру она поставила на паузу из-за беременности.

В конце концов, Леся Никитюк все же решила заговорить о своем состоянии. Журналистка как не опровергла, так и не подтвердила предположение фанатов. Она с юмором отметила: "Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-нибудь информацию – знайте: Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Зачарованные".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леся Никитюк призналась, почему пока не планирует свадьбу с невестой-военной.

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