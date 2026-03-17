62-летний лидер Metallica сделал предложение любимой в экстремальных условиях среди акул. Впечатляющее фото пары с большой разницей в возрасте

Американский музыкант и лидер хэви-метал группы Metallica Джеймс Хэтфилд сделал очень нестандартное предложение руки и сердца своей любимой женщине Адриане Гиллетт. Прямо во время дайвинга с акулами 62-летний исполнитель спросил 45-летнюю партнершу, станет ли она его женой, в ответ на что получил заветное "да".

Радостной новостью Адриана Гиллетт поделилась на личной странице в Instagram. Она обнародовала впечатляющий кадр, на котором удалось заснять важный для пары момент.

"Лучший сюрприз на день рождения. Плавание с китовыми акулами в пятницу 13-го – это самое оригинальное и романтичное предложение, которое только можно представить. В море, полном рыб, мы поймали друг друга. Спасибо тебе, Боже, за то, что свел нас вместе", – написала невеста лидера Metallica.

На обнародованном фото можно увидеть, что Джеймс Хэтфилд сделал романтический шаг, развернув под водой небольшую бумажку с надписью: "Адриана Гиллетт, ты выйдешь за меня замуж?". Не обошлось предложение и без важного элемента – коробочки с мерцающим кольцом, которое партнерша звезды радостно демонстрировала на камеру.

Отметим, что Джеймс Хэтфилд закрутил роман с Адрианой Гиллетт в 2023-м. Ранее он в течение 25 лет состоял в браке с дизайнером костюмов Франческой Томаси, с которой имеет троих общих детей: Калли, Марселла и Кастор.

Что известно о лидере Metallica

Джеймс Хэтфилд родился 3 августа 1963-го в Лос-Анджелесе. Уже в возрасте 9 лет он начал заниматься музыкой, играя на фортепиано, а позже барабанах и гитаре. Немного повзрослев, исполнитель стал участником любительской группы Obsession, деятельность которой сосредотачивалась на воспроизведении популярных композиций известных коллективов, таких как Black Sabbath и Led Zeppelin. Затем Джеймс Гетфилд присоединялся к еще нескольким музыкальным объединениям, пока не встретился с барабанщиком Ларсом Ульрихом и не основал Metallica. Группа очень быстро получила популярность среди аудитории.

Во время мировых туров Джеймс Хэтфилд неоднократно попадал в несчастные случаи. Артист несколько раз ломал кости, а однажды даже получил ожоги левой руки и лица второй и третьей степени, ведь подошел к пиротехническому оборудованию в тот момент, когда оно сработало. Кроме того, несколько раз лидер Metallica проходил реабилитацию от алкоголизма.

Кстати, после начала большой войны коллектив выразил свою поддержку Украине. Более того, артисты собрали миллион долларов, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от террористической деятельности РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 45-летняя Пэрис Хилтон во второй раз сказала "да" любимому и объяснила, что это значит.

