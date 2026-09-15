Легендарная песня I Will Survive, которую знает весь мир, зазвучала на украинском: Глория Гейнор изменила важную фразу, чтобы поддержать Украину

Американская певица Глория Гейнор изменила текст своего легендарного трека I Will Survive, чтобы поддержать Украину. Знаменитость перевела на украинский язык ключевую фразу песни, которая совпадает с ее названием, и теперь она звучит так: "Я буду жити".

Видео дня

В некоторой степени "украинизировать" культовый хит Глории Гейнор помогла психолог Наталья Холоденко. В своем Instagram она опубликовала видео с исполнительницей и подчеркнула, что композицией I Will Survive звезда дала силы многим людям преодолеть жизненные испытания, хотя в то время и сама проходила через нелегкий период.

"Она записала I Will Survive, когда восстанавливалась после операции на позвоночнике. Голос, который дал силы миллионам, принадлежал женщине, которая сама еще исцелялась. Вот какой урок я извлекаю из ее истории: ты можешь быть для кого-то опорой, пока сама еще ищешь свою. Твои раны не умаляют того, что ты можешь дать другим", – подчеркнула Холоденко.

Для украинцев стало настоящей неожиданностью услышать легендарный хит непосредственно в исполнении Глории Гейнор на родном языке, поэтому в комментариях под роликом они оставили много приятных слов:

"Неожиданно".

"Мурашки по коже".

"Это круто".

"Удивительно и гениально".

Что известно о певице

Развивать творческую карьеру Глория Гейнор начала в 1960-х годах, выступая на сцене в составе группы Soul Satisfiers. Первый сольный сингл She’ll Be Sorry/Let Me Go Baby артистка выпустила в 1965-ом, однако первый большой успех к ней пришел только в 1975 году. Тогда мир увидел дебютный диско-альбом Гейнор Never Can Say Goodbye, который получил множество восторженных отзывов от публики.

Настоящей звездой мировой музыкальной индустрии исполнительница стала в 1978 году, когда выпустила сборник композиций Love Tracks с синглом I Will Survive. Трек, который рассказывает историю человека, который собирает все силы, чтобы продолжать жить после болезненного разрыва с партнером, стал визитной карточкой творчества Глории Гейнор. Хит занял первое место в чарте Billboard Hot 100 в 1979 году, был удостоен премии "Грэмми" как лучшая диско-композиция, а также вошел в список 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Кроме того, I Will Survive часто используют в качестве гимна феминистского движения, сексуальных меньшинств и людей, живущих с ВИЧ.

Однако, несмотря на стремительный карьерный взлет, несколько последующих альбомов Глории Гейнор остались почти незамеченными, ведь в США начали бойкотировать диско. Впоследствии артистка полностью отказалась от этого стиля, поскольку приняла христианство, и сосредоточилась на направлении R&B.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что легендарный Ричард Гир обратился к украинцам со строками Юрия Издрика и выучил несколько украинских слов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!