Леди Гага, Кейт Уинслет и другие звездные красавицы, которые в обычной жизни не наносят косметику. Фото

Для съемок, кастингов или светских мероприятий звездные красотки наносят тонны косметики. В обычной жизни они делятся на две категории. В первой – ни дня не представляют себя без макияжа, так что переступают порог только с "гримом". Это модель Кендалл Дженнер, телезвезда Ким Кардашьян или, скажем, певица Кристина Агилера. А вот во второй – дают коже отдохнуть от макияжа и ограничиваются базовым уходом.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из селебрити не боится выйти из дома или в эфир Instagram без косметики. Они вдохновляют других полюбить свою внешность без фильтров.

1. Жизель Бюндхен (43 года)

Бразильская супермодель, известная как одна из "ангелов" Victoria's Secret, Жизель Бюндхен в свои 43 выглядит великолепно. Звезда убеждена, что кожа устает от макияжа во время съемок, и не перегружает ее в обычной жизни. Жизель много времени уделяет уходу за лицом, чтобы оно выглядело сияющим и здоровым. В ее бьюти-рутине есть кремы из SPF, умывания, тонизация и сыворотки с гиалуроновой кислотой.

2. Леди Гага (37 лет)

Американская певица Леди Гага часто появляется на публике в эпатажных нарядах и с ярким макияжем. А вот в обычной жизни краситься никогда не любила. Звезда предпочитает натуральность, и нередко выкладывает в Instagram фото без косметики. Секрет ее сияющей, безупречной и готовой к любому макияжу кожи – качественное очищение. Певица всегда смывает косметику, а затем умывается с косметическим мылом. Также она наносит охлаждающие и успокаивающие маски, сыворотку с витамином С, надежный увлажняющий крем, солнцезащитное средство и антивозрастную маску для лица.

3. Дженнифер Гарнер (51 год)

Американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер ежедневно выпивает не менее 8 стаканов воды, чтобы поддерживать водный баланс тела и кожи. Кроме того, она еще с юных лет приучила себя использовать средства с SPF. Это помогает защитить эпидермис от агрессивного воздействия ультрафиолета. В обычной жизни актриса практически не использует декоративные средства. Исключение – минеральная пудра, легкие румяна и блеск для губ.

4. Кейт Уинслет (47 лет)

Английская актриса кино и озвучивания Кейт Уинслет во время съемок для модных изданий или рекламы всегда запрещает накладывать на ее лицо тонну косметики. Это для того, чтобы не вводить в заблуждение людей по поводу ее внешности.

На красных дорожках Кейт появляется с минимумом косметики, а в обычной жизни практически не красится. Изредка может пользоваться помадой, тушью и гелем для бровей. Кинозвезда не выглядит на свой возраст, так как часто умывается холодной водой, использует солнцезащитные сыворотки и кремы, а также заботится об увлажнении кожи.

5. Кэмерон Диас (51 год)

Американская актриса, супермодель и писательница Кэмерон Диас в обычной жизни полностью отказалась от декоративной косметики. И не зря! Она и без макияжа выглядит ухоженно. Звезда отказалась от газированных напитков и вредной еды. Каждое утро протирает лицо кубиками льда и наносит маску с легкой текстурой, чтобы не забивать поры. Иногда использует сухое молоко в качестве деликатного скраба.

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