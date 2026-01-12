LATEXFAUNA выступит на Atlas Après Ski Bar в Буковеле

24 января в Atlas Après Ski Bar в Буковеле состоится выступление группы LATEXFAUNA – одного из самых ярких представителей украинской инди-поп сцены. Концерт станет главным событием дня и кульминацией après-ski программы локации.

LATEXFAUNA известна узнаваемым звучанием и искренней атмосферой, а их песни легко подхватывает зал. Живой сет в горах объединит любимые хиты, теплый контакт с публикой и особое настроение зимнего курорта.

В течение дня гостей ждет музыкальная и интерактивная программа с ведущим и DJ, играми и фирменными ритуалами заведения.

Напомним, Atlas Après Ski Bar совместно с Фондом "Вернись живым" реализуют благотворительную инициативу "Карпатский сбор". Ее цель собрать 15 млн грн на закупку гранатометов для подразделений на горячих направлениях в рамках проекта "Гранатомет".

Начало концерта – в 19:00.

Вход свободный