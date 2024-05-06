Так выглядит месть: почему образ принцессы Дианы на Met Gala в 1996 году мир не забудет никогда

Ежегодный Бал Института костюма Met Gala позволяет известным звездам нарядить впечатляющие образы и получить свою минуту фэшн-славы на красной дорожке в Нью-Йорке. За последние десятилетия здание Метрополитен-музея, где проходит событие, увидело немало удивительных костюмов.

Одним из знаковых моментов в истории бала стало появление принцессы Дианы. Королевская особа произвела фурор на Met Gala 1996, появившись перед камерами фотографов в темном платье. Наряд британки символизировал настоящую месть, пишет Business Insider.

Дебют Леди Ди на Met Gala состоялся вскоре после того, как она завершила процедуру развода с принцем Чарльзом в августе 1996-го – история попала в заголовки газет по всему миру. Но Диана не побоялась быть смелой, прибыв в Метрополитен-музей в Нью-Йорке 9 декабря того же года.

Тема бала была посвящена Кристиану Диору. На фото можно увидеть, как принцесса прибыла к месту проведения с близкой подругой Лиз Тилберис, британским главным редактором Harper's Bazaar и организатором бала.

Темно-голубое платье Дианы стоимостью 10 000 фунтов стерлингов (на сегодняшний день – полмиллиона гривен), украшенное черным кружевом и одетое под соответствующее бархатное оперное пальто, создавало гламур начала века. Это также был модный переворот, поскольку королевская особа была первым человеком, надевшим платье от нового дизайнера Dior Джона Гальяно. Она добавила к образу сапфировый чокер и жемчуг, а также сумку Lady Dior, которая изначально называлась "Chouchou" и была переименована в ее честь.

Элоиза Моран, автор книги о стиле Леди Ди, рассказала, что ансамбль британки для Met Gala был, безусловно, "местью" после ее развода с принцем Чарльзом: "Это было одно из ее самых шокирующих платьев. Но я думала, что она выглядит невероятно. Она просто выглядит такой счастливой и уверенной".

"Я думаю, что она восприняла это и наслаждалась, – добавила писательница. – Она знала, что никогда не сможет избавиться от внимания, но я думаю, что она позиционировала выход по-другому, как некую международную мегазвезду, икону типа Мэрилин Монро, а не члена королевской семьи. И я думаю, что платье действительно отражало это".

Королевский биограф Кэти Николл, написавшая "Уильям и Гарри", рассказала, что Диана действительно имела определенные оговорки относительно смелого платья, волнуясь, что наряды могут смутить 14-летнего Уильяма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о феномене Met Gala и почему вокруг него столько шума: билеты по цене квартиры в Киеве и полный запрет соцсетей. В этом году бал Института костюма будет проходить в ночь с 6 на 7 мая по киевскому времени. Детальнее – в нашем материале.

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